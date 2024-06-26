Германия26 июня 2024, 17:11 |
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Бавария подписывает вингера за 60 млн евро. Игрок получит 5-летний контракт
Олисе перейдет в мюнхенскую команду
26 июня 2024, 17:11 |
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По информации немецких СМИ, вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе на этой неделе пройдет медосмотр и подпишет с «Баварией» контракт на 5 лет.
Мюнхенский клуб ранее активировал клаусулу и заплатит за француза 60 миллионов евро. Ранее было известно об интересе к игроку со стороны «Челси», МЮ и «Ливерпуля».
22-летний Олисе в минувшем сезоне забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.
«Бавария» летом успела подписать защитника Хироки Ито и хавбека Брайана Сарагосу.
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