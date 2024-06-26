Бавария подписывает вингера за 60 млн евро. Игрок получит 5-летний контракт

По информации немецких СМИ, вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе на этой неделе пройдет медосмотр и подпишет с «Баварией» контракт на 5 лет.

Мюнхенский клуб ранее активировал клаусулу и заплатит за француза 60 миллионов евро. Ранее было известно об интересе к игроку со стороны «Челси», МЮ и «Ливерпуля».

22-летний Олисе в минувшем сезоне забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

«Бавария» летом успела подписать защитника Хироки Ито и хавбека Брайана Сарагосу.