ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс покинул форвард, принесший команде первую победу в УПЛ

Клуб УПЛ «Кривбасс» сообщил об уходе из команды форварда Романа Дебелко. Руководство решило не продлевать контракт игрока, который стал свободным агентом.

Роман стал футболистом «Кривбасса» в 2021 году. За три сезона провел за красно-белых 53 матча, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи: Первая лига - 196, УПЛ - 335, КУ - 1. Серебряный призер Первой лиги 202122 и бронзовый УПЛ 2023 24 в составе «Кривбасса».

Дебелко – автор первого дубля криворожской команды в УПЛ после возрождения клуба. Именно его два гола принесли «Кривбассу» дебютную победу в элите украинского футбола.

В сезоне 20232024 на его счету 13 матчей, 1 гол – в ворота «Зари», 555 минут на поле. Во втором полугодии так и не сыграл ни одного официального матча из-за длительного восстановления после травмы.

Ранее команду покинул хавбек Никита Татарков.