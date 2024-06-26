Турнирная ситуация в группе Украины. Что нужно в матче против Бельгии?

26 июня в 19:00 состоятся матчи последнего 3-го тура группы E Евро-2024.

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В последнем туре 26 июня Украина сыграет против Бельгии, а в другом поединке встретятся Словакия и Румыния.

На старте турнира Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а затем одержала волевую победу над Словакией (2:1). Бельгия начала турнир с поражения от Словакии (0:1)., а потом обыграла Румынию (2:0).

В группе E – все четыре сборные набрали по 3 очка, однако у Украины худшая разница мячей (2–4), поэтому команда Сергея Реброва находится на последней 4-й позиции.

В 1/8 финала выйдут две лучших команды из каждой группы, а также 4 лучших сборных из 6 в рейтинге третьих мест.

Первым критерием при равенстве очков являются личные встречи (набранные очки в личных встречах, разница мячей в личных встречах, забитые голы в личных встречах). И только потом идет критерий: общая разница мячей во всех матчах (затем – количество забитых мячей).

Украинская сборная выйдет в плей-офф при победе над бельгийцами. С первого места – в случае потери очков сборной Румынии в 3-м туре. Или со второго места – если Румыния свой матч выиграет

В случае ничьей сине-желтым необходима победа или Румынии, или Словакии в параллельном матче. Если же в том поединке также будет зафиксирована ничья, может получиться крайне досадная ситуация, когда все 4 команды наберут по 4 очка, а худшей командой окажется украинская из-за плохой разницы мячей.

В случае поражения от бельгийцев Украина все равно будет иметь шансы на выход в 1/8 финала с третьего места. В таком случае обязательно нужно поражение Словакии от Румынии. Тогда Украина будет иметь над Словакией перевес по личной встрече. И возможны два варианта:

Если при этом Украина проиграет в один мяч с забитыми голами (например, 1:2, 2:3), то сине-желтые окажутся выше Венгрии в рейтинге третьих мест. Поскольку еще есть Хорватия с 2 очками (потерявшая шансы пройти дальше), то такой расклад обеспечит Украине выход с третьего места.

Если же поражение от Бельгии будет в два мяча или больше, то (при условии поражения Словакии) судьба сине-желтых будет решаться поздним вечером в матчах другой группы – нужно будет, чтобы Чехия и Грузия не набрали три очка в своих матчах 3-го тура против Турции и Португалии соответственно.

Аналитики оценивают шансы Украины на выход в плей-офф в 60%. Бельгия имеет 84%, Румыния – 82%, Словакия – 72%.

Евро-2024. Группа E

3-й тур, 26 июня

19:00. Словакия – Румыния (Франкфурт)

19:00. Украина – Бельгия (Штутгарт)

Турнирное положение

Рейтинг третьих мест