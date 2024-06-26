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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 16:35 | Обновлено 26 июня 2024, 16:55
5865
7

Турнирная ситуация в группе Украины. Что нужно в матче против Бельгии?

По разнице мячей команда Реброва находится на последней 4-й позиции

26 июня 2024, 16:35 | Обновлено 26 июня 2024, 16:55
5865
7
Турнирная ситуация в группе Украины. Что нужно в матче против Бельгии?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

26 июня в 19:00 состоятся матчи последнего 3-го тура группы E Евро-2024.

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В последнем туре 26 июня Украина сыграет против Бельгии, а в другом поединке встретятся Словакия и Румыния.

На старте турнира Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а затем одержала волевую победу над Словакией (2:1). Бельгия начала турнир с поражения от Словакии (0:1)., а потом обыграла Румынию (2:0).

В группе E – все четыре сборные набрали по 3 очка, однако у Украины худшая разница мячей (2–4), поэтому команда Сергея Реброва находится на последней 4-й позиции.

В 1/8 финала выйдут две лучших команды из каждой группы, а также 4 лучших сборных из 6 в рейтинге третьих мест.

Первым критерием при равенстве очков являются личные встречи (набранные очки в личных встречах, разница мячей в личных встречах, забитые голы в личных встречах). И только потом идет критерий: общая разница мячей во всех матчах (затем – количество забитых мячей).

Украинская сборная выйдет в плей-офф при победе над бельгийцами. С первого места – в случае потери очков сборной Румынии в 3-м туре. Или со второго места – если Румыния свой матч выиграет

В случае ничьей сине-желтым необходима победа или Румынии, или Словакии в параллельном матче. Если же в том поединке также будет зафиксирована ничья, может получиться крайне досадная ситуация, когда все 4 команды наберут по 4 очка, а худшей командой окажется украинская из-за плохой разницы мячей.

В случае поражения от бельгийцев Украина все равно будет иметь шансы на выход в 1/8 финала с третьего места. В таком случае обязательно нужно поражение Словакии от Румынии. Тогда Украина будет иметь над Словакией перевес по личной встрече. И возможны два варианта:

  • Если при этом Украина проиграет в один мяч с забитыми голами (например, 1:2, 2:3), то сине-желтые окажутся выше Венгрии в рейтинге третьих мест. Поскольку еще есть Хорватия с 2 очками (потерявшая шансы пройти дальше), то такой расклад обеспечит Украине выход с третьего места.
  • Если же поражение от Бельгии будет в два мяча или больше, то (при условии поражения Словакии) судьба сине-желтых будет решаться поздним вечером в матчах другой группы – нужно будет, чтобы Чехия и Грузия не набрали три очка в своих матчах 3-го тура против Турции и Португалии соответственно.

Аналитики оценивают шансы Украины на выход в плей-офф в 60%. Бельгия имеет 84%, Румыния – 82%, Словакия – 72%.

Евро-2024. Группа E

3-й тур, 26 июня

  • 19:00. Словакия – Румыния (Франкфурт)
  • 19:00. Украина – Бельгия (Штутгарт)

Турнирное положение

Рейтинг третьих мест

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 7
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Dinamo-fan
Ну що - підемо на рекорд як найгірша команда на двох Євро поспіль, котра таки проходить у плейофф? 
Це наше все. 
До речі, словак та румун обох влаштовуває нічия і тоді Україні треба лише перемагати Бельгію, тобто шанси на вихід реально мізерні. 
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0
Обсервер Влад
А шанси 60% не такі уже й малі. Я думав максимум 20%, виходячи з турнірного розклАду і те, проти кого ми граємо.
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0
Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
Давайте состав уже. Главное, Цыганков и Миколенко должны быть в старте. Тут уж нечего себя беречь, все или ничего. Тем более если выиграем, то там нас ждет сладкая булочка Словения дальше. 
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0
Petro_ua
Сьогодні два важливих питання потрібно вирішити:
1. Самим вийти з групи, бажано з 1 місця на Словенію)
2. Якщо ж, все таки, з третього… то - Не пропустити угорців далі…
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0
C.Пеклов
Треба в першу чергу,щоб судді судили чесно.А не йшлі на поводу у гравців більш рейтингової команди.
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0
umnuy2
короче подарим орбану с ихними -3 путёвку в плей офф
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-3
анDрей
А надо было Лунтика мышей ловить,и был бы другой результат
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-5
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