Пикфорд установил вратарский рекорд сборной Англии

Вчера сборная Англии в третьем туре группового этапа Евро-2024 сыграла вничью 0:0 со Словенией.

Для голкипера сборной Англии Джордана Пикфорда этот матч стал 11-м в карьере на крупных турнирах (чемпионаты мира и Европы), в которых он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Это рекорд сборной Англии.

Пикфорд выступает за сборную Англии с 2017 года. Суммарно 30-летний вратарь «Эвертона» провел за «Трех львов» 64 матча, защищал ворота команды на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов, а также на Евро-2020.

Jordan Pickford now has the record for the most clean sheets for England in a major tournament (11)!#BBCEuros #Euro2024 #ENGSVN pic.twitter.com/XNNwlKdzqe