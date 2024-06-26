Пикфорд установил вратарский рекорд сборной Англии
На счету вратаря «Эвертона» 11 «клин-шитов» на крупных турнирах
Вчера сборная Англии в третьем туре группового этапа Евро-2024 сыграла вничью 0:0 со Словенией.
Для голкипера сборной Англии Джордана Пикфорда этот матч стал 11-м в карьере на крупных турнирах (чемпионаты мира и Европы), в которых он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Это рекорд сборной Англии.
Пикфорд выступает за сборную Англии с 2017 года. Суммарно 30-летний вратарь «Эвертона» провел за «Трех львов» 64 матча, защищал ворота команды на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов, а также на Евро-2020.
Jordan Pickford now has the record for the most clean sheets for England in a major tournament (11)!#BBCEuros #Euro2024 #ENGSVN pic.twitter.com/XNNwlKdzqe— BBC Sport (@BBCSport) June 25, 2024
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