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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 16:41 | Обновлено 26 июня 2024, 16:45
448
0

Пикфорд установил вратарский рекорд сборной Англии

На счету вратаря «Эвертона» 11 «клин-шитов» на крупных турнирах

26 июня 2024, 16:41 | Обновлено 26 июня 2024, 16:45
448
0
Пикфорд установил вратарский рекорд сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Пикфорд

Вчера сборная Англии в третьем туре группового этапа Евро-2024 сыграла вничью 0:0 со Словенией.

Для голкипера сборной Англии Джордана Пикфорда этот матч стал 11-м в карьере на крупных турнирах (чемпионаты мира и Европы), в которых он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Это рекорд сборной Англии.

Пикфорд выступает за сборную Англии с 2017 года. Суммарно 30-летний вратарь «Эвертона» провел за «Трех львов» 64 матча, защищал ворота команды на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов, а также на Евро-2020.

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Джордан Пикфорд сборная Англии по футболу Евро-2024 статистика
Олег Дидух Источник: BBC
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