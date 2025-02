Впервые с 2010/11 пять голкиперов отдали ассист в одном розыгрыше АПЛ

Голкипер «Брайтона» Барт Вербрюгген во встрече против «Челси» отметился результативной передачей и стал пятым голкипером АПЛ в этом сезоне, который отдал ассист в чемпионате. Это первый подобный случай с сезона 2010/11, когда в одной кампании Премьер-лиги пять разных вратарей ассистировали своим партнерам.

15 февраля состоялась игра 25-го тура английского чемпионата между «Брайтоном» и «Челси». Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Кроме Вербрюггена, в этом розыгрыше чемпионата Англии результативными передачами также отметились Эдерсон, Марк Флеккен, Джордан Пикфорд и Бернд Лено.

В текущем сезоне АПЛ «Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице (9 побед, 10 ничьих, 6 поражений). «Челси» расположился на четвертом месте (12 побед, 7 ничьих, 6 поражений).

