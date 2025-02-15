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  4. Впервые с 2010/11 пять голкиперов отдали ассист в одном розыгрыше АПЛ
Англия
15 февраля 2025, 03:14 |
22
0

Впервые с 2010/11 пять голкиперов отдали ассист в одном розыгрыше АПЛ

В матче против «Челси» Вербрюгген отметился результативной передачей

15 февраля 2025, 03:14 |
22
0
Впервые с 2010/11 пять голкиперов отдали ассист в одном розыгрыше АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Барт Вербрюгген

Голкипер «Брайтона» Барт Вербрюгген во встрече против «Челси» отметился результативной передачей и стал пятым голкипером АПЛ в этом сезоне, который отдал ассист в чемпионате. Это первый подобный случай с сезона 2010/11, когда в одной кампании Премьер-лиги пять разных вратарей ассистировали своим партнерам.

15 февраля состоялась игра 25-го тура английского чемпионата между «Брайтоном» и «Челси». Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Кроме Вербрюггена, в этом розыгрыше чемпионата Англии результативными передачами также отметились Эдерсон, Марк Флеккен, Джордан Пикфорд и Бернд Лено.

В текущем сезоне АПЛ «Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице (9 побед, 10 ничьих, 6 поражений). «Челси» расположился на четвертом месте (12 побед, 7 ничьих, 6 поражений).

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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