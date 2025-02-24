Эксарбитр ФИФА: «В Александрии арбитр ошибся, а VAR не отреагировал»

Вторая часть чемпионата УПЛ только стартовала, а у тренеров уже есть претензии к арбитрам. В частности, наставник «Зари» Младен Бартулович был недоволен не назначенным пенальти в ворота «Александрии» за фол против Владислава Вакулы.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил работу судейской бригады в поединке в Александрии:

«Рефери Максим Козыряцкий допустил сразу несколько результативных ошибок. И речь идет не только о фоле против Вакулы, на что обратил внимание Бартулович. Нарушение правил было очевидным, а арбитр умудрился наказать Вакулу желтой карточкой за... симуляцию.

Не был безгрешен Козыряцкий и когда хозяева в начале второго тайма вышли вперед. Перед тем, как сделать результативную передачу на Александра Филипова, Дмитрий Мишнев откровенно оттолкнул соперника, однако Козыряцкий на это не обратил внимание.

Что самое обидное, арбитр VAR Виталий Романов почему-то не подсказал Козыряцкому на его ошибки. Зачем тогда отправлять на матчи целую группу арбитров, наблюдателей VAR, если справедливость не торжествует?

Кстати, Романову надо брать пример с арбитра VAR Александра Шандора, который обратил внимание рефери Дениса Шурмана, что футболист «Ворсклы» сыграл рукой в своей штрафной площадке и, реализовав пенальти, «Оболонь» вырвала такую желанную победу».

Ранее мы сообщали, что главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович поделился эмоциями после минимального поражения своей команды против «Александрии» в 18 туре Украинской Премьер-лиги.