Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БАРТУЛОВИЧ: «По моему мнению, был пенальти, когда сфолили на Вакуле»
Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 21:13 | Обновлено 23 февраля 2025, 21:15
183
0

БАРТУЛОВИЧ: «По моему мнению, был пенальти, когда сфолили на Вакуле»

Тренер раздосадован поражением своей команды

23 февраля 2025, 21:13 | Обновлено 23 февраля 2025, 21:15
183
0
БАРТУЛОВИЧ: «По моему мнению, был пенальти, когда сфолили на Вакуле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Младен Бартулович

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович поделился эмоциями после минимального поражения своей команды против «Александрии» в 18-м туре Украинской Премьер-лиги (1:2).

– По моему мнению, была равная игра. Очень досадное поражение для моей команды. Пропустили необязательные мячи. Первый из них, до перерыва, был ключевым. Если бы выходили на второй тайм по счету 1:0 в нашу пользу, была бы совсем другая игра. Но попустить…

Можно сказать, через две минуты снова пропустили и проиграли. Однако после того, как начали проигрывать, мне понравилась реакция игроков. Активно начали действовать. Чуть-чуть не хватило для того, чтобы забить. На мой взгляд, на 67-й минуте был чист пенальти, когда сфолили против Вакулы. Это почему-то никто не видел - ни главный арбитр, ни судьи ВАР.

– Как оцените действия новичков сегодня?

– Василец долго у нас, но это был дебют для него. Он молодой парень. Заслуживает шанса. Сыграл хорошо. Максим – боевая единица для нас. Белоцерковец хорошо знаком всем нам. Вернулся к «Заре». Это хорошее приобретение. Однозначно нам поможет. Деян Попара сыграл очень хорошо как для первого матча. Он молод, только знакомится с УПЛ и обязательно будет прогрессировать дальше.

На нашем сайте доступен обзор матча «Александрия» – «Заря», где Александр Филиппов отметился дублем.

По теме:
Суркис и Бражко приняли решение после сорванного трансфера в АПЛ
Динамо – Карпаты – 2:0. Мячи Михайленко и Ваната. Видео голов и обзор
Шаг к чемпионству. Динамо с голами Михайленко и Ваната переиграло Карпаты
Младен Бартулович Заря Луганск пресс-конференция Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Очаровала белым платьем. Костюк посетила вечеринку игроков в Мериде
Теннис | 23 февраля 2025, 16:09 10
ФОТО. Очаровала белым платьем. Костюк посетила вечеринку игроков в Мериде
ФОТО. Очаровала белым платьем. Костюк посетила вечеринку игроков в Мериде

Марта сыграет в основе хардового турнира WTA 500 в Мексике

Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Бокс | 23 февраля 2025, 00:32 39
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде

Состоялся один из главных поединков большого шоу в Эр-Рияде

Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
Бокс | 22.02.2025, 21:05
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Полесья и фиаско Кривбасса
Футбол | 23.02.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Полесья и фиаско Кривбасса
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Полесья и фиаско Кривбасса
ВИДЕО. Мбаппе вывел Винисиуса на свидание с голкипером. Вини не промахнулся
Футбол | 23.02.2025, 19:17
ВИДЕО. Мбаппе вывел Винисиуса на свидание с голкипером. Вини не промахнулся
ВИДЕО. Мбаппе вывел Винисиуса на свидание с голкипером. Вини не промахнулся
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Падение китайского гиганта. Как впервые нокаутировали Чжилея
ВИДЕО. Падение китайского гиганта. Как впервые нокаутировали Чжилея
22.02.2025, 21:40 5
Бокс
Экс-игрок и тренер Реала: «Барселона получила прямой путь в полуфинал ЛЧ»
Экс-игрок и тренер Реала: «Барселона получила прямой путь в полуфинал ЛЧ»
21.02.2025, 18:27 5
Футбол
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
23.02.2025, 00:43 11
Бокс
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
22.02.2025, 17:49 81
Футбол
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
23.02.2025, 08:41 1
Футбол
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
23.02.2025, 06:39
Футбол
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
23.02.2025, 01:53 53
Бокс
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
23.02.2025, 07:46 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем