БАРТУЛОВИЧ: «По моему мнению, был пенальти, когда сфолили на Вакуле»

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович поделился эмоциями после минимального поражения своей команды против «Александрии» в 18-м туре Украинской Премьер-лиги (1:2).

– По моему мнению, была равная игра. Очень досадное поражение для моей команды. Пропустили необязательные мячи. Первый из них, до перерыва, был ключевым. Если бы выходили на второй тайм по счету 1:0 в нашу пользу, была бы совсем другая игра. Но попустить…

Можно сказать, через две минуты снова пропустили и проиграли. Однако после того, как начали проигрывать, мне понравилась реакция игроков. Активно начали действовать. Чуть-чуть не хватило для того, чтобы забить. На мой взгляд, на 67-й минуте был чист пенальти, когда сфолили против Вакулы. Это почему-то никто не видел - ни главный арбитр, ни судьи ВАР.

– Как оцените действия новичков сегодня?

– Василец долго у нас, но это был дебют для него. Он молодой парень. Заслуживает шанса. Сыграл хорошо. Максим – боевая единица для нас. Белоцерковец хорошо знаком всем нам. Вернулся к «Заре». Это хорошее приобретение. Однозначно нам поможет. Деян Попара сыграл очень хорошо как для первого матча. Он молод, только знакомится с УПЛ и обязательно будет прогрессировать дальше.

На нашем сайте доступен обзор матча «Александрия» – «Заря», где Александр Филиппов отметился дублем.