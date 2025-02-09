«Невероятный сезон». Фанаты о победе Борнмута над Эвертоном в Кубке Англии

8 февраля в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Эвертон» уступил «Борнмуту» со счетом 0:2 и вылетел из турнира. «Борнмут» же вышел в 1/8 финала Кубка Англии.

В первом тайме на 23-й минуте Антуан Семеньо реализовал пенальти, а уже на 43-й минуте Дэниэл Джеббисон удвоил преимущество гостей. Илья Забарный отыграл все 90 минут в защите «Борнмута», а вот Виталий Миколенко не смог помочь своей команде из-за травмы.

Фанаты «Борнмута» радуются выходу в 1/8 финала, считают, что команде повезло выиграть, но что есть, то есть.

Dame: «Второй тайм был не самым лучшим, но мы уничтожили «Эвертон» в этом сезоне».

CBlockmember: «Хорошая игра, но во 2-й половине 3 удара в створ – нам повезло. Но все равно продолжаем двигаться вперед и вверх».

UPTHECHERRIES: «Слава богу, что нам больше не придется играть с ними в этом сезоне».

DaddyBLOSSOM: «У вас, ребята, невероятный сезон. Вау».

Szobo: «Борнмут» обыграл эту суперкоманду «Эвертон».

Фанаты «Эвертона» разочарованы результатом и считают, что команда не показала хорошей игры в первом тайме, а во втором просто не повезло.

Herd_member: «Пропустили два гола, поразили две штанги, доминировали во втором тайме против команды, находящейся в хорошей форме в премьер-лиге. Травмированные вернулись и выглядели хорошо, новый игрок попал в стойку. Я соглашусь с этим. 3 очка в среду, пожалуйста».

Kei: «Реально, кому-нибудь есть до этого дело? Было бы здорово попасть в кубок, но на самом деле все наше внимание должно быть сосредоточено на лиге».

FollowEverton: «Тарковски совершает серьезные ошибки. И не учится на них. Опытный игрок. Пикфорд тоже, отбивает мяч в штрафную под давлением. Бету, Дукуре не существуют. Крайние защитники слишком глубоко. Разочарование».

Brose: «Я совсем не беспокоюсь, не нужно, чтобы в кубковом турнире наши игроки получали травмы, когда нам нужно сосредоточиться на том, чтобы остаться наверху».

Woodinho: «Отличный способ отпраздновать 30 лет отсутствия трофеев. Большое спасибо за это».