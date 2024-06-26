Жоау ФЕЛИКС: «Надеюсь, что смогу помочь команде»

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Грузии:

«Я не хочу зажигать петарды перед вечеринкой, но надеюсь быть в основе. Я верю в Роберто Мартинеса так же, как и он в меня. Он выделил время для разговора со мной, и я четко дал понять, что буду здесь, чтобы помочь команде, когда она в этом будет нуждаться.

Для игрока ничего не меняется в течение одной игры, за десять минут или полчаса. Это накопление игр, но очевидно, что завтрашний день важен, потому что это чемпионат Европы, и все будут смотреть. Это будет особенная и хорошая игра. Я надеюсь быть там, чтобы помочь.

Все 26 игроков хотят попасть в стартовый состав. Выбор за тренером. Для меня и для всех, кто может играть, это возможность показать, что на нас могут рассчитывать, что мы можем быть в старте и что мы здесь, чтобы помочь. Это хорошая возможность для всех.

Мы знаем сильные стороны Грузии. Мы знаем, что они делают хорошо, а что плохо. Это очень боевая команда, и они будут играть до последней минуты».

Матч Грузия – Португалия состоится 26 июня в 22:00 по киевскому времени.