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  4. Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Игрокам Украины нужно оставить свое эго за полем»
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 16:28 |
1593
0

Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Игрокам Украины нужно оставить свое эго за полем»

Бывший тренер «Зари» и «Шахтера» поделился ожиданиями от решающего матча сборной Украины

26 июня 2024, 16:28 |
1593
0
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Игрокам Украины нужно оставить свое эго за полем»
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Бывший тренер луганской «Зари »и донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен поделился ожиданиями от решающего матча сборной Украины против национальной команды Бельгии в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2024:

«Главным в матче с Бельгией будет командный дух, с которым у Украины были проблемы в начале турнира. Игрокам нужно оставить свое эго за полем и думать о результате сборной, а не персональном успехе. Много сказано о чести страны, но готовы ли эти футболисты умирать на поле не только на словах?

Думаю, базовой формацией будет компактный блок 5-4-1, как это было против немцев. Планом Б вижу перестройку на 4-2-4 с двумя высокими флангами, более вертикальной игрой и кроссами на выдвинутых на острие с Довбиком и Яремчуком. Многое зависит от вингеров, которые должны успевать возвращаться во вторую треть при потерях, чтобы не терять компактность, а затем снова убегать в пространство. И все это в максимальном темпе. Надо использовать лучшие качества лидеров.

Плюс, обязательно нужно использовать глубину благодаря подключению инсайдов. Например, так, как это сделал Судаков, когда забивал Барселоне осенью в ЛЧ. Так же должны искать пространство за спинами защитников форварды Украины: по крайней мере, я всегда прошу игроков атакующего плана играть не только на мяче, но и правильно открываться между линиями и вне защитников.

Если реализовать эти условия, у Украины обязательно будет шанс на победу. Бельгийцы будут рисковать – они не умеют играть иначе. Они до сих пор думают, что у них замечательная победная генерация игроков. На самом деле, у них очень качественная и опасная атака плюс передачи Де Брюйне. Но защита... Там хватает проблем».

Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в 19:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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