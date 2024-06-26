Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Игрокам Украины нужно оставить свое эго за полем»

Бывший тренер луганской «Зари »и донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен поделился ожиданиями от решающего матча сборной Украины против национальной команды Бельгии в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2024:

«Главным в матче с Бельгией будет командный дух, с которым у Украины были проблемы в начале турнира. Игрокам нужно оставить свое эго за полем и думать о результате сборной, а не персональном успехе. Много сказано о чести страны, но готовы ли эти футболисты умирать на поле не только на словах?

Думаю, базовой формацией будет компактный блок 5-4-1, как это было против немцев. Планом Б вижу перестройку на 4-2-4 с двумя высокими флангами, более вертикальной игрой и кроссами на выдвинутых на острие с Довбиком и Яремчуком. Многое зависит от вингеров, которые должны успевать возвращаться во вторую треть при потерях, чтобы не терять компактность, а затем снова убегать в пространство. И все это в максимальном темпе. Надо использовать лучшие качества лидеров.

Плюс, обязательно нужно использовать глубину благодаря подключению инсайдов. Например, так, как это сделал Судаков, когда забивал Барселоне осенью в ЛЧ. Так же должны искать пространство за спинами защитников форварды Украины: по крайней мере, я всегда прошу игроков атакующего плана играть не только на мяче, но и правильно открываться между линиями и вне защитников.

Если реализовать эти условия, у Украины обязательно будет шанс на победу. Бельгийцы будут рисковать – они не умеют играть иначе. Они до сих пор думают, что у них замечательная победная генерация игроков. На самом деле, у них очень качественная и опасная атака плюс передачи Де Брюйне. Но защита... Там хватает проблем».

Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в 19:00 по киевскому времени.