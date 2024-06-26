Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Я всегда мечтал сыграть с Роналду»

Вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Португалии:

«Это будет тяжелая игра. У нас больше мотивации, потому что Португалия уже прошла в плей-офф. Это будет лучший опыт для нас - сыграть против топ-игроков, таких как Пепе или любой из их игроков. Каждый атакующий игрок нашей команды готов выложиться на полную.

Роналду был кумиром моего детства: я всегда мечтал сыграть с ним. Он больше не играет в Европе, поэтому я очень рад, что имею шанс сыграть против него. Возможно, это действительно время для исполнения желаний, поэтому, надеюсь, я смогу одержать победу сегодня и получить его футболку после игры.

Не все были уверены, что мы сможем что-то сделать на Евро, но мы это делаем. И пока у нас есть хотя бы один процент шансов, мы будем вкладывать все свои силы, чтобы играть здесь, чтобы добавить новые главы в нашу историю».

Матч Грузия – Португалия состоится 26 июня в 22:00 по киевскому времени.