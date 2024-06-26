Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Грузии: «Мы будем мечтать о плей-офф до самого конца»
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 16:08 |
177
0

Тренер Грузии: «Мы будем мечтать о плей-офф до самого конца»

Вилли Саноль поделился ожиданиями от матча против Португалии

26 июня 2024, 16:08 |
177
0
Тренер Грузии: «Мы будем мечтать о плей-офф до самого конца»
УЕФА. Вилли Саньоль

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Португалии:

"Португалия – фантастическая команда, с большим количеством топ-игроков, но даже если у нас будет лишь небольшой шанс пройти в плей-офф, все мои игроки и я будем мечтать об этом до самого конца.

Просто быть здесь – это большая вещь для нас: это много значит. Перед соревнованиями, если бы кто-то сказал, что у нас еще есть шанс пройти в плей-офф в последнем матче, я бы поверил в это на одно мгновение. Но сейчас вполне естественно хотеть большего.

Некоторые из моих игроков восстановились лучше, чем другие, но у нас больше 11 игроков, у нас есть команда. Потребуются некоторые изменения, чтобы влить больше энергии и свежести, но я не собираюсь менять всю команду».

Матч Грузия – Португалия состоится 26 июня в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Роман ЯРЕМЧУК: «Знаю, что я – хороший футболист. Сейчас в расцвете сил»
Винченцо МОНТЕЛЛА: «Давление? Это часть работы»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Надоели журналисты с вопросами о рекорде Шевченко»
сборная Португалии по футболу сборная Грузии по футболу Евро-2024 Грузия - Португалия Вилли Саньоль
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
Футбол | 25 июня 2024, 18:22 2
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро

Команду ждет решающий поединок группового этапа

Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Футбол | 26 июня 2024, 11:34 8
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия

Эдвард Йорданеску обыграл украинцев, но проиграл бельгийцам

Букмекеры выставили котировки на матч Украина – Бельгия. Есть явный фаворит
Футбол | 26.06.2024, 08:01
Букмекеры выставили котировки на матч Украина – Бельгия. Есть явный фаворит
Букмекеры выставили котировки на матч Украина – Бельгия. Есть явный фаворит
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Бокс | 26.06.2024, 06:15
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Днепра-1 присоединился к Полесью
Футбол | 26.06.2024, 14:29
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Днепра-1 присоединился к Полесью
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Днепра-1 присоединился к Полесью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
25.06.2024, 07:28 11
Футбол
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
25.06.2024, 22:31 14
Футбол
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
25.06.2024, 11:17 2
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
25.06.2024, 07:29 18
Футбол
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
24.06.2024, 22:31 1
Теннис
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 13:10
Бокс
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
25.06.2024, 15:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем