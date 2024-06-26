Тренер Грузии: «Мы будем мечтать о плей-офф до самого конца»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Португалии:

"Португалия – фантастическая команда, с большим количеством топ-игроков, но даже если у нас будет лишь небольшой шанс пройти в плей-офф, все мои игроки и я будем мечтать об этом до самого конца.

Просто быть здесь – это большая вещь для нас: это много значит. Перед соревнованиями, если бы кто-то сказал, что у нас еще есть шанс пройти в плей-офф в последнем матче, я бы поверил в это на одно мгновение. Но сейчас вполне естественно хотеть большего.

Некоторые из моих игроков восстановились лучше, чем другие, но у нас больше 11 игроков, у нас есть команда. Потребуются некоторые изменения, чтобы влить больше энергии и свежести, но я не собираюсь менять всю команду».

Матч Грузия – Португалия состоится 26 июня в 22:00 по киевскому времени.