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  4. Роберто МАРТИНЕС: «Не стоит останавливать Роналду»
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 16:38 |
587
0

Роберто МАРТИНЕС: «Не стоит останавливать Роналду»

Главный тренер сборной Португалии поделился ожиданиями от матча против Грузии

26 июня 2024, 16:38 |
587
0
Роберто МАРТИНЕС: «Не стоит останавливать Роналду»
УЕФА. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Грузии:

«Честность имеет большое значение. Это важная игра, потому что результат решит, кто пройдет, а кто не пройдет в плей-офф. Грузия провела очень интересное Евро. Они могли победить Чехию с последним ударом в той игре. Они были очень конкурентоспособными против Турции. Нам нужно продолжать демонстрировать такую же сосредоточенность и побеждать.

Роналду? Его сезон был очень последовательным, и он играл каждую игру, получая много минут. Если он хочет поддерживать конкурентный темп, не стоит останавливать его сейчас, а затем возвращать в состав через шесть дней. Он выйдет на поле в старте.

Наше внимание сосредоточено на этой игре. Соперники в 1/8 финала для нас не важны: они будут важны в день следующего матча. Грузия меня удивила. Попасть на Евро нелегко, и они дали нам отличный урок. Они имеют великолепную контратакующую способность и фантастических индивидуальных исполнителей.

Каждый тренер отличается от других. На протяжении своей карьеры я встречал менеджеров, которые начинали с создания тактики, а затем находили игроков, которые ей соответствовали. Эта сборная Португалии любит владеть мячом. У нас есть команда, способная создавать моменты, быстро защищаться. Для нас важна тактическая гибкость. Мне это нравится.

Я чрезвычайно горжусь тем, что тренирую Португалию. Я много узнал о том, что национальная сборная означает для португальских болельщиков. Я чувствую большую ответственность и очень горжусь тем, что возглавляю эту команду».

Матч Грузия – Португалия состоится 26 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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