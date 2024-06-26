Роберто МАРТИНЕС: «Не стоит останавливать Роналду»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Грузии:

«Честность имеет большое значение. Это важная игра, потому что результат решит, кто пройдет, а кто не пройдет в плей-офф. Грузия провела очень интересное Евро. Они могли победить Чехию с последним ударом в той игре. Они были очень конкурентоспособными против Турции. Нам нужно продолжать демонстрировать такую же сосредоточенность и побеждать.

Роналду? Его сезон был очень последовательным, и он играл каждую игру, получая много минут. Если он хочет поддерживать конкурентный темп, не стоит останавливать его сейчас, а затем возвращать в состав через шесть дней. Он выйдет на поле в старте.

Наше внимание сосредоточено на этой игре. Соперники в 1/8 финала для нас не важны: они будут важны в день следующего матча. Грузия меня удивила. Попасть на Евро нелегко, и они дали нам отличный урок. Они имеют великолепную контратакующую способность и фантастических индивидуальных исполнителей.

Каждый тренер отличается от других. На протяжении своей карьеры я встречал менеджеров, которые начинали с создания тактики, а затем находили игроков, которые ей соответствовали. Эта сборная Португалии любит владеть мячом. У нас есть команда, способная создавать моменты, быстро защищаться. Для нас важна тактическая гибкость. Мне это нравится.

Я чрезвычайно горжусь тем, что тренирую Португалию. Я много узнал о том, что национальная сборная означает для португальских болельщиков. Я чувствую большую ответственность и очень горжусь тем, что возглавляю эту команду».

Матч Грузия – Португалия состоится 26 июня в 22:00 по киевскому времени.