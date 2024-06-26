Пол СКОУЛЗ: «Я вдохновлен выступлением Англии»

Легендарный экс-полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз у себя в Инстаграме довольно неожиданно похвалил команду Гарета Саутгейта за матч третьего тура Евро-2024 против Словении (ничья 0:0):

«Может, это кого-то удивит. Я очень вдохновлен этим выступлением. В какой-то момент матча на поле одновременно оказались нужные игроки. Думаю, эта команда готова действовать», – написал Скоулз.

Напомним, сборная Англии выиграла группу С на Евро-2024, несмотря на то, что в трех матчах забила всего два гола и набрала лишь 5 очков.