Символическая сборная УПЛ-2023/24: три легионера и восемь украинцев

Очередной розыгрыш украинской Премьер-лиги стал историей. Самое время подводить итоги и, как это принято в таких случаях, составлять символические сборные. Чтобы не нарушать традиций, займемся этим и мы.

Сегодня вашему вниманию представляется символическая сборная сезона-2023/24 украинской Премьер-лиги. Чтобы не было упреков и споров, давайте изначально расставим акценты: это авторский взгляд на вопрос, и при его решении не было задачи набрать 11 самых звездных по именам или самых успешных по регалиям игроков, равно как не было даже попыток составить эту команду из наиболее, как считается, перспективных исполнителей.

Здесь вы увидите тех, кто просто был лучшим и наиболее стабильным в течение сезона УПЛ на своей позиции. Естественно, с определенной долей субъективизма, но это более чем обычное явление в подобных случаях, так как каждый смотрит на футбол по-своему и склонен видеть его под «индивидуальным углом».

Поэтому свои взгляды, в том числе в случае согласия или несогласия с авторским мнением, вы всегда имеете возможность изложить в комментариях. Требование для этого лишь одно – делайте это в максимально корректной и дружелюбной друг к другу и всему окружающему миру форме.

Что ж, начинаем…

Вратарь – Кирилл Фесюн («Колос»)

ФК Колос

По ходу практически всего сезона не возникало сомнений, что лучшим вратарем УПЛ-2023/24 является именно 21-летний Кирилл Фесюн из «Колоса». Футболист, которого клубу из Ковалевки посчастливилось весной 2021 года подписать из резерва «Ворсклы», действовал не по годам уверенно в «рамке» и пропускал меньше всего мячей в сетку за своей спиной. Во многом благодаря Фесюну «Колосу» удавалось набирать очки, учитывая, что практически весь чемпионат у ковалевцев были определенные проблемы с результативностью. В такой ситуации приходилось полагаться во многом именно на «игру на ноль» вратаря, и Кирилл с этой задачей справлялся.

Да, стоит отмечать, что Фесюн смазал концовку сезона, когда в последних четырех своих матчах пропустил аж 12 мячей, хотя за предыдущие 25 игр в его воротах побывало лишь 19 голов… Однако здесь для вратаря есть как минимум два оправдания: во-первых, весь «Колос» в этот период выглядел крайне нестабильно и пережил смену главного тренера, а во-вторых, в СМИ уже настолько «измусолили» тему скорого переезда Фесюна в «Шахтер», что морально это, очевидно, как-то начало сказываться и на, казалось бы, абсолютно невосприимчивом к этому футболисте.

Правый защитник – Бандейра («Кривбасс»)

ФК Кривбасс

При всем уважении к Ефиму Конопле и Александру Тымчику, которые выдали в целом весьма качественный сезон за «Шахтер» и «Динамо» соответственно, позиция правого фулбека в этой символической сборной досталась 23-летнему представителю «Кривбасса» Бандейре. Португалец, который в юношеском возрасте провел немало времени в академиях лиссабонского «Спортинга» и туринского «Ювентуса», отыграл в элитарном дивизионе нашего футбола лишь весеннюю часть сезона, так как криворожский клуб оформил с ним контракт на правах свободного агента только в январе.

Однако те 10 поединков, которые Бандейра провел в УПЛ показали, что у этого легионера есть очень и очень серьезный класс, не говоря уже о потенциале. Португалец отличился 5 результативными действиями (1 гол и 4 ассиста), став безоговорочно лучшим в своей команде по количеству выполненных ассистов в пересчете на 90 минут (0,48). Активность Бандейры на фланге впечатляла, а способность этого игрока так быстро адаптироваться к сложнейшим реалиях нашего футбола вызывает лишь колоссальное уважение в профессиональном плане. Остается лишь догадываться, какие бы показатели были в активе Бандейры, если бы он пришел в «Кривбасс» на полгода раньше и сумел бы провести под руководством Юрия Вернидуба полный сезон…

Центральный защитник – Богдан Слюбик («Рух»)

ФК Рух

20-летнего Слюбика уже ни в коей мере нельзя называть одним из открытий сезона-2023/24 в УПЛ. Свой потенциал и уровень молодой центрбек продемонстрировал еще в предыдущем чемпионате, а в недавно завершившемся Богдан сделал еще один конкретный шаг в своем развитии – провел 29 поединков (причем все – в стартовом составе) и отличился 4 забитыми мячами в составе команды, которая до последнего претендовала на попадание в еврокубки и, откровенно говоря, абсолютно того заслуживала…

Прямо сейчас Слюбик – это один из ключевых кадровых активов «Руха». Неудивительно, что определенный интерес к центрбеку уже проявляют представители «Бенфики», «Лестера», «Лацио», «Милана», некоторых других клубов. Однако пока все выглядит таким образом, что нервы у руководства «Руха» не менее прочные, чем стальные канаты, и это позволяет поклонникам львовской команды всерьез рассчитывать, что они увидят Слюбика в привычных черно-желтых цветах и в следующем сезоне – именно тогда «Руху» предстоит доказать, что невыход в еврокубки по итогам УПЛ-2023/24 являлся лишь досадной оплошностью, такой себе осечкой, но не более того.

Центральный защитник – Тимур Стецьков («Кривбасс»)

ФК Кривбасс

Возможно, кому-то покажется странным отсутствие в списке Николая Матвиенко из «Шахтера», однако представитель «горняков» провел в целом весьма хороший, если исходить из его возможностей, но отнюдь не выдающийся или удивительный сезон. По этой причине прогресс Тимура Стецькова из «Кривбасса» заслуживает быть отмеченным гораздо более, чем будничные выступления Матвиенко в «Шахтере», где центрбек уже, откровенно говоря, пересидел и лишь вопрос времени, когда он постепенно начнет деградировать, не видя перед собой новых реальных вызовов.

26-летний Стецьков – не новая фигура для УПЛ. До этого в нашем чемпионате он играл за «Александрию», однако по-настоящему стал основным лишь в «Кривбассе», куда перебрался летом 2022 года. И если первый сезон в Кривом Роге выдался для Тимура чем-то вроде этапа становления, то во втором главный тренер команды Юрий Вернидуб, очевидно, нарадоваться не мог успехам своего подопечного. То, насколько шикарно Стецьков научился разгонять атаки из своей зоны центрбека при помощи передач – это один из ключевых факторов, позволивших Тимуру оказаться в символической сборной сезона. 5 результативных передач в 30 поединках даже для флангового защитника было бы неплохим показателем, а для центрального – это вообще что-то невероятное. Да и с выполнением непосредственных функций у Стецькова проблемы возникали не так часто. Выбор позиции, умение правильно поставить корпус – все это было заметно и над этим Тимур немало поработал за последние годы, так как его качество игры за «Александрию» и за «Кривбасс» – это такие же разные вещи, как «тройка» и «пятерка» в студенческой зачетке старого образца.

Левый защитник – Иван Дибанго («Кривбасс»)

ФК Кривбасс

Если в сезоне-2022/23 все говорили о гениальном Рифете Капиче из «Кривбасса», то после ухода боснийца лавры безоговорочной звезды криворожан уверенно перехватил камерунец Иван Дибанго. Именно он стал по итогам сезона-2023/24 лучшим левым фулбеком УПЛ, несмотря на то, что на этой позиции в чемпионате также очень неплохо себя показали как минимум Иракли Азаров из «Шахтера» и Владислав Дубинчак из «Динамо». Подробнее о феноменальном прогрессе Дибанго мы рассказывали еще в начале октября минувшего года, и с тех пор Иван от месяца к месяцу становился лишь лучше и лучше…

К финишу сезона Дибанго пришел с 30 матчами в активе за «Кривбасс» (с точки зрения игрового времени, проведенного на поле, а это 2669 минут, Иван уступил лишь Алексею Сычу из «Руха», который сыграл 2686 минут), в которых ему удалось забить 1 мяч и выполнить аж 7 результативных передач. Неудивительно, что оценочная стоимость камерунского легионера на Transfermarkt за сезон увеличилась более чем в три раза – с 500 тысяч до 1,8 миллиона евро. Более того, если верить последним слухам, то недавно «Кривбассу» предлагали за Дибанго 3 миллиона евро, однако боссы криворожан отказались от возможности быстро заработать на успехе своего легионера и верят, что Иван сумеет продемонстрировать еще больший прогресс уже в следующем сезоне, когда команда Вернидуба получит возможность показать себя в еврокубках.

Центральный полузащитник – Георгий Судаков («Шахтер»)

ФК Шахтер

21-летний Судаков – это мозговой центр современного «Шахтера», который по итогам сезона-2023/24, напомним, стал чемпионом УПЛ. Начало сезона выдалось для Георгия непростым из-за проблем со здоровьем, а также натянутых отношений с экс-коучем «горняков» Патриком ван Леувеном, который, очевидно, хотел видеть от хавбека значительно больший объем именно с точки зрения физической работоспособности. Последнее негативно сказывалось на креативной составляющей игры Судакова, но в конечном итоге удача улыбнулась полузащитнику, когда на место нидерландского специалиста пришел босниец Марино Пушич.

К финишу сезона в УПЛ Судаков пришел с показателем в 10 голевых действий (6 голов и 4 ассиста) в 23 матчах. Кому-то это кажется незначительным, особенно в контексте требований «Шахтера» от потенциального покупателя на Судакова в 60-70 миллионов евро, однако важно отмечать и другой аспект. Георгий участвует в большей части голевых атак команды. Некоторые он начинает первым пасом, другие помогает разгонять, третьи делает успешными при помощи предассистов. В четвертом и пятом случаях Судаков или непосредственно отдает голевую передачу, или же сам забивает мяч. Все это, собственно говоря, и привело к тому, что по завершении сезона оценочная стоимость Георгия на Transfermarkt взлетела на 40%. На сегодняшний день именно Судаков, причем с большим «запасом прочности», является самым дорогостоящий футболистом украинского чемпионата.

Центральный атакующий полузащитник – Виталий Буяльский («Динамо»)

ФК Динамо

После ухода из «Динамо» Виктора Цыганкова и травмы, которую на ранней стадии сезона получил вернувшийся в Киев Андрей Ярмоленко, именно на Виталия Буяльского выпала тяжелая ноша лидерства в команде. И, нужно сказать, хавбек абсолютно не подвел, показав свой стабильно высокой уровень класса на уровне нынешней УПЛ – 10 голов и 7 ассистов в 23 поединках. Очевидно, если бы здоровье позволило сыграть Буяльскому еще больше, то и результативных действий от него мы бы обязательно увидели также больше.

Сегодняшняя функция Буяльского на поле – это то, что зачастую позволяет «Динамо» загонять в тупик своих оппонентов по УПЛ. Виталий – это и гений последнего касания, и человек, с которым можно вовремя обыграться перед врыванием в свободную зону, и выдающийся помощник непосредственно в штрафной соперника, где под давлением Буяльский, кажется, буквально оживает и ощущает себя «как рыба в воде». Неудивительно, что именно Виталий оказался лучшим игроком УПЛ по оценкам Sport.ua, выставлявшимся всем игрокам чемпионата на протяжении всего сезона. Жаль лишь, что в сборной Украины этот футболист опять оказался невостребованным и на Евро-2024 мы Буяльского, не увидим.

Правый вингер – Александр Зубков («Шахтер»)

ФК Шахтер

После отъезда в Испанию Виктора Цыганкова именно Александр Зубков из «Шахтера» является безоговорочно лучшим правым вингером УПЛ. Причем отнюдь не номинально, а по факту, так как хавбек продолжает прогрессировать, несмотря на то, что ему уже 27 лет – возраст, в котором многие футболисты уже попросту начинают «ехать дальше на старом багаже».

Зубков с 7 голевыми передачами стал лучшим ассистентом сезона в УПЛ (на счету Ваната из «Динамо» также 7 ассистов, но он сыграл на два поединка больше, потому номинально наверху рейтинга все же оказался Александр), хотя на старте сезона также, как и Судаков, имел определенные проблемы, в том числе и с тактикой и требованиями Патрика ван Леувена. По этой причине в концовке первой части сезона Зубкова приходилось справедливо критиковать, но затем Александр помог «горнякам» обыграть «Динамо», а во втором круге вновь показал, что уровень его игрового КПД может быть значительно более высоким, нежели было в стартовых восьми турах, когда вингер был безоговорочным лидером чемпионата по количеству нанесенных ударов, но не имел в активе ни одного забитого мяча.

Левый вингер – Бени Макуана («Полесье»)

ФК Полесье

Откровенно говоря, позиция левого вингера оказалась, пожалуй, самой проблемной при выборе наиболее достойного кандидата в эту символическую сборную. Футболиста, который бы играл в этой роли и выдал стабильно качественный сезон в УПЛ попросту не было. Назар Волошин из «Динамо» вроде бы и выдал 15 результативных действий (7 голов и 8 ассистов) в 26 поединках, однако в ответственных матчах он, как правило, не выделялся, а всю статистику «настрелял» себе в поединках против середняков и аутсайдеров. Судите сами: на счету Волошина ни одного результативного действия в двух матчах против «Шахтера», равно как и против «Днепра-1» и «Зари», и лишь по одному ассисту в поединках против «Полесья» и «Кривбасса», причем тот матч с криворожанами уже турнирного значения не имел.

Поэтому лучшим левым вингером сезона стал тот, кто и являлся им после первой части чемпионата – Бенни Макуана из «Полесья». 21-летний конголезец действительно стал открытием УПЛ и лидером житомирской команды, успев отличиться в 18 матчах 4 голами и 3 ассистами. В феврале африканец получил тяжелую травму, из-за которой пропустил остаток сезона, и это больно ударило по турнирным амбициям «Полесья». С Макуана в составе команда в 18 матчах проиграла лишь трижды, без него – аж пять раз в оставшихся 12 поединках… Как говорится, с Макуана и без Макуана «Полесье» оказалось двумя разными командами, и итоговое «вползание» в зону еврокубков представителя Житомира – это во многом результат трудов Бенни.

Нападающий – Даниил Сикан («Шахтер»)

ФК Шахтер

Сезон-2023/24 оказался лучшим в профессиональной карьере 23-летнего Даниилы Сикана из «Шахтера». Только в нем форварду наконец-то удалось завоевать статус безоговорочно основного игрока первой команды, так и не дав шансов двум весьма качественным и талантливым легионерам-конкурентам – Лассине Траоре и Кевину Келси. В итоге Сикан поучаствовал во всех 30 поединках «горняков», отличившись 10 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Это позволило Даниилу разделить вторую строчку в бомбардирской гонке с Виталием Буяльским.

Дополнительно стоит отмечать, что Сикан забил также 4 мяча в 6 поединках Лиги чемпионов. Этот факт сделал прошедший сезон чрезвычайно успешным для молодого нападающего и, очевидно, даже поставил вопрос о том, а не превзошел ли Сикан свой теоретический максимум, не прыгнул ли выше потолка? У автора данного материала на сей счет были вполне конкретные мысли еще поздней осенью минувшего года, и с тех пор с точки зрения аргументации наиболее логичного в этой ситуации решения ничего глобально не поменялось – «Шахтеру» стоит как следует задуматься над продажей игрока прямо сейчас, чтобы это пошло на пользу всем…

Нападающий – Владислав Ванат («Динамо»)

ФК Динамо

14 забитых мячей, 7 результативных передач – титул лучшего бомбардира и лучшего ассистента сезона. Все это про индивидуальные достижения Владислава Ваната в УПЛ-2023/24. Форвард «Динамо» действительно показал, что после долгих лет у киевлян, кажется, наконец-то вновь появился талантливый бомбардир, способный не просто оказаться в нужное время в нужном месте и просто подставить «клюшку», затолкав мяч в сетку с пары метров, но и обыграть оппонента, убежать от него на скорости, использовать технику, смекалку…

Прогресс Ваната в чем-то сопоставим с тем, что удалось Сикану, только вот представитель «Динамо» демонстрировал в национальных турнирах еще большую заряженность и результативность. Неудивительно, что сегодня Ванат является самым дорогим футболистом «Динамо» по оценкам Transfermarkt – 10 миллионов евро, а также одним из трех игроков «бело-синих», которых бы хотел видеть в «Шахтере» спортивный директор этого клуба Дарио Срна. Вот только Ванату, как и Сикану, после двух стабильно хороших сезонов в УПЛ пора бы задумываться не про смену прописки в пределах УПЛ, или получение «жирного» контракта от своего теперешнего работодателя, а про возможность повторить путь Артема Довбика, как минимум…

Символическая сборная УПЛ-2023/24:

Главный тренер – Юрий Вернидуб («Кривбасс»)

Марино Пушич выиграл чемпионат с «Шахтером», причем возглавил команду по ходу сезона, помог ей выбраться из кризиса «имени Патрика ван Леувена», и к финишу сделал «горняков» безоговорочным триумфатором. Однако в целом фундамент успеха этого «Шахтера» во многом был заложен еще при Йовичевиче, потому для оценки качества работы самого Пушича, учитывая особенности конкуренции в УПЛ, где «горняки» и так на голову выше всех по кадрам, нужно больше времени. Да и у Марино пока не проявили себя во всей красе и стабильности дорогостоящие новички – Кевин, Марлон, Эгиналду, Невертон. Их боснийцу еще только предстоит раскрыть на полную.

Александр Шовковский также по ходу сезона сменил у руля «Динамо» Мирчу Луческу. И молодому наставнику без опыта самостоятельной деятельности удалось почти невозможное – «бело-синие» фактически до финальных туров конкурировали с «Шахтером» за титул. Пока не получилось, и Шовковскому есть над чем работать.

А вот Юрий Вернидуб и его «Кривбасс» – это именно те, кто провел весь сезон относительно стабильно и на высоком уровне. Возможно, криворожане даже в чем-то прыгнули выше головы, так как по составу они на начало чемпионата уж точно не выглядели лучшими, нежели недавний борец за чемпионство «Днепр-1», еще и учитывая потерю Капича. Но Вернидубу удалось не только создать еще одну команду «мужиков», но и обеспечить пространство для прогресса большинству своих подопечных – Дибанго, Стецькову, Бизимане, Бандейре, Кузыку, Бескоровайному, Задераке, Кожушко, Понедельнику…

Тот факт, что у «Кривбасса» не было одного или двух ярко выраженных лидеров, а вся команда старалась максимально качественно работать как на оборону, так и на атаку, и с лучшей стороны в конкретном эпизоде себя мог показать буквально любой исполнитель, даже тот, который ранее был списан со счетов то ли в Украине, то ли за рубежом, является колоссальным достижением Вернидуба. Как и возвращение Кривому Рогу «бронзы» чемпионата, спустя 24 года…