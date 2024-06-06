Судаков продолжает дорожать. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
Николай Матвиенко стал на 2 миллиона дешевле
Популярный портал Transfermarkt сегодня, 6 июня обновил свою оценку стоимости футболистов команд УПЛ.
По сравнению с предыдущим обновлением (18 марта) больше всех вырос в цене хавбек “Шахтера” Георгий Судаков. Его стоимость увеличилась на 10 миллионов и теперь составляет 35 миллионов евро.
Наиболее ощутимое падение в цене - у его партнера по команде, защитника Николая Матвиенко. Его стоимость снизилась с 20 до 18 миллионов.
Игроки УПЛ, которые больше всех выросли в цене:
Игроки, чья стоимость наиболее ощутимо упала:
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