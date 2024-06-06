Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков продолжает дорожать. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 18:15 |
1562
12

Судаков продолжает дорожать. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

Николай Матвиенко стал на 2 миллиона дешевле

06 июня 2024, 18:15 |
1562
12
Судаков продолжает дорожать. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Популярный портал Transfermarkt сегодня, 6 июня обновил свою оценку стоимости футболистов команд УПЛ.

По сравнению с предыдущим обновлением (18 марта) больше всех вырос в цене хавбек “Шахтера” Георгий Судаков. Его стоимость увеличилась на 10 миллионов и теперь составляет 35 миллионов евро.

Наиболее ощутимое падение в цене - у его партнера по команде, защитника Николая Матвиенко. Его стоимость снизилась с 20 до 18 миллионов.

Игроки УПЛ, которые больше всех выросли в цене:

Игроки, чья стоимость наиболее ощутимо упала:

По теме:
Два полузащитника могут покинуть Динамо. Об этом рассказал Суркис
Вячеслав ФРИДМАН: «Аренда Супряги? Возможно»
Больше всего матчей на «ноль» в УПЛ-2023/24 провел Ризнык
Георгий Судаков Николай Матвиенко Владислав Ванат Шахтер Донецк Динамо Киев Transfermarkt
Олег Дидух Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Футбол | 06 июня 2024, 07:08 0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина

«Сине-желтые» проведут второй контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2024

Пихаленок в Динамо: Шахтер будет кусать локти
Футбол | 06 июня 2024, 12:56 117
Пихаленок в Динамо: Шахтер будет кусать локти
Пихаленок в Динамо: Шахтер будет кусать локти

Валерий Василенко – о пока что самом громком трансфере нынешнего межсезонья УПЛ

Усик признался, что может вернуться в крузервейт. Александр назвал причину
Бокс | 05.06.2024, 23:59
Усик признался, что может вернуться в крузервейт. Александр назвал причину
Усик признался, что может вернуться в крузервейт. Александр назвал причину
Топ-10 событий УПЛ завершившегося сезона
Футбол | 06.06.2024, 18:16
Топ-10 событий УПЛ завершившегося сезона
Топ-10 событий УПЛ завершившегося сезона
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
Бокс | 06.06.2024, 06:31
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Вчера сборная 344 была, сегодня уже 363
Ответить
+3
serhiy
Все фігня ті ціни,але за що Криськіву  дали 7млн ?)))
Ответить
+2
OtsoCity
Хтось знає, чому гравців лайна суркисів (динамо) ніхто не хоче купувати, вони ж дуже дешеві гравці?
Ответить
+1
Лига
Шапаренко уже 300 или 30 млн , что то даже пока 10 не стоит
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Bulba_sumkin
Судаков +10 млн , Буяльский -1 млн но получил утешительный приз зрительских симпатий редакторов спорт.юа)) 
Ответить
0
AK.228
Ще трохи і Жора стане найдорожчим українським гравцем 
Ответить
0
OtsoCity
З 11 перших гравців 9 з Шахтаря! Збірна Шахтаря👍
Ответить
-5
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спасение на последних секундах. Украина и Уэльс расписали боевую ничью
Спасение на последних секундах. Украина и Уэльс расписали боевую ничью
04.06.2024, 22:58 3
Футбол
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
04.06.2024, 21:56 65
Футбол
Минус Рыбакина и Соболенко. Известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
Минус Рыбакина и Соболенко. Известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
05.06.2024, 21:55 5
Теннис
Мудрик отреагировал на новость, что Челси не отпустит его на Олимпиаду 2024
Мудрик отреагировал на новость, что Челси не отпустит его на Олимпиаду 2024
05.06.2024, 22:40
Футбол
Стало известно, за сколько Перес готов продать Лунина из Реала в Атлетико
Стало известно, за сколько Перес готов продать Лунина из Реала в Атлетико
06.06.2024, 07:06
Футбол
Назван лучший дуэт нападающих в истории. В топ-компании и Шевченко
Назван лучший дуэт нападающих в истории. В топ-компании и Шевченко
05.06.2024, 10:31 12
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
05.06.2024, 14:05 5
Футбол
Известна реакция Усика на нокаут от Чжана Чжилея в бою с Деонтеем Уайлдером
Известна реакция Усика на нокаут от Чжана Чжилея в бою с Деонтеем Уайлдером
06.06.2024, 04:54 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем