Игра в Football Manager. Почему Колос больше не прогрессирует

Пять лет назад «Колос» из Ковалевки впервые в истории завоевал путевку в элитарный дивизион отечественного профессионального футбола – украинскую Премьер-лигу. С тех пор детище Андрея Засухи, являющегося президентом «Колоса», неизменно выступает в высшей лиге, однако в последние три года явно перестало прогрессировать. После уверенного дебюта, когда ковалевцам посчастливилось финишировать в верхней шестерке, команда в УПЛ-2020/21 прыгнула, как оказалось, выше головы – заняла четвертую строчку и получила право сыграть в еврокубках. Однако после того «Колос» не только не повторял подобное, но и вообще от сезона к сезону, если брать во внимание турнирные показатели, лишь деградирует…

В августе 2021 года «Колос» попрощался со своим многолетним наставником Русланом Костышиным, с которым команда и прошла тернистый путь от низов украинского футбола до Премьер-лиги и выступлений в еврокубках. Когда знаковый специалист покинул Ковалевку, многие предполагали, что это будет неплохо для клуба, созревшего для нового шага в развитии, но реальность оказалась абсолютно иной.

Сезон-2021/22, который в УПЛ оказался недоигранным из-за полномасштабного вторжения российских оккупационных войск на территорию Украины, «Колос» начинал с Костышиным, затем команду недолго потренировал белорус Сергей Кузнецов, а перед уходом на зимнюю паузу руководство решилось поставить во главе команды Ярослава Вишняка, входившего прежде в штаб Костышина.

Уже тогда возникала мысль, что в «Колосе» произошло что-то не то. Однако объяснения, которые предоставил Руслан Костышин развеяли как минимум часть опасений. Творец ключевых спортивных успехов ковалевцев признался, что уходя с должности, попросил президента Засуху оставить в команде своих помощников, которым и было доверено продолжение общего проекта.

koloskovalivka.com. Ярослав Вишняк

С одной стороны, когда уходит главный тренер, логично требовать, чтобы с ним от контрактных обязательств высвобождались и все его ассистенты, ведь в данном случае речь нельзя вести речь исключительно о персональной ответственности, а все достижения и неудачи являются плодами коллективной работы штаба коучей. Но с другой стороны, на чем и акцентировал внимание Костышин, в целом наставникам «Колоса» удавалось делать неплохую работу, а потому неудивительно, что Руслан попросил боссов дать шанс своим экс-ассистентам.

К зимней паузе в УПЛ-2021/22 «Колос» пришел восьмым, и эта позиция оказалась для команды, по сути, финальной в том розыгрыше. Но через год, когда чемпионат уже удалось провести в полноценном формате, ковалевская команда не только не продемонстрировала признаков прогресса, но и еще больше откатилась назад, финишировав на весьма скромной девятой позиции.

Сейчас же, в УПЛ-2023/24, «Колос» и вовсе идет к тому, чтобы на финише чемпионата продемонстрировать еще больший откат от прежних позиций. В частности, на текущий момент команда из Ковалевки занимает лишь двенадцатую позицию, а в конце апреля провела новую рокировку на тренерском мостике, когда Ярослава Вишняка заменил Александр Поздеев, получивший возможность поработать в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Уход Вишняка в целом был более чем ожидаемым и прогнозируемым событием. Нынешний «Колос», откровенно говоря, является одной из наиболее скучных и наименее зрелищных команд украинской Премьер-лиги. В 27 турах ковалевцы забили только 18 мячей, а это один из наихудших показателей в чемпионате (меньше по состоянию до начала 28-го тура забили лишь футболисты «Оболони», в активе которых 17 голов). Да, пропускает «Колос» также немного (25 мячей, что соответствует показателям «Динамо» и «Днепра-1», а уступает лишь «Шахтеру»), однако 6 побед при 11 ничьих и 10 поражениях – это явно не те «героические свершения», на которые рассчитывает Андрей Засуха и его советники.

Важно понимать, что нынешний «Колос» – это более чем солидная команда по меркам УПЛ. В клубе нет проблем с финансированием, не возникает вопросов с приглашением качественных новичков, которых вполне устраивает инфраструктура ковалевцев, а также географическая близость населенного пункта к столице Украины, где можно более чем комфортно проживать вместе с семьей и пользоваться практически всеми благами современной цивилизации.

Нет у «Колоса» и явных проблем с кадрами. В составе нынешней команды выделяются такие маститые по меркам отечественного чемпионата игроки как Никита Бурда, Валерий Лучкевич, Денис Безбородько, Андрей Цуриков, Андрей Тотовицкий, Павел Ориховский, Кирилл Фесюн, Дмитрий Топалов, Валерий Бондаренко, Роман Гончаренко, Андрей Богданов… Получилась уже целая команда из 11 исполнителей, а ведь есть еще качественные легионеры в лице Гитиса Паулаускаса, Рангела, Диего Кариоки. Плюс обязательно стоит выделять 18-летнего таланта Артема Гусола, который заслуживает особого внимания и подхода со стороны тренерского штаба.

И вот со всеми этими игроками (не стоит забывать, что в текущем сезоне «Колос» даже подписывал новичков, выплачивая за них отступные, что для многих клубов УПЛ является чем-то практически недостижимым в сложившихся экономических реалиях) команда из Ковалевки не то, чтобы не прогрессирует, а и вовсе постепенно спускается в турнирной таблице все ниже и ниже…

В чем причина? Есть ощущение, что высшее руководство «Колоса» попросту недооценило значимости персоны и в целом фактор главного тренера в первой команде, после того, как ее ряды покинул Руслан Костышин. И если поначалу это можно было списать на просьбу прежнего наставника, пожелавшего, чтобы его дело продолжили Кузнецов, а затем и Вишняк, то нынешняя рокировка, когда во главе команды вновь оказался малоопытный наставник, говорит лишь об одном – Андрею Засухе, видимо, удобно иметь у руля коллектива специалиста, не имеющего за собой серьезного бэкграунда в ремесле. И это вовсе не претензия к 37-летнему Поздееву, ведь учиться и улучшать свой профессиональный уровень никогда не поздно, однако после того, как ранее «Колос» уже доверял фактически в аналогичных ситуациях Кузнецову и Вишняку, но так и не получил желаемого, подобное решение выглядит как уверенный шаг в сторону тех же граблей, на которые ранее уже приходилось наступать…

И если до вчерашнего вечера кто-то еще мог возразить, что Поздеев – это пока лишь исполняющий обязанности коуча «Колоса», то накануне и здесь ситуация кардинально изменилась, ведь 37-летний специалист стал полноправным главным тренером команды, о чем отрапортовал официальный сайт клуба. Иными словами, ситуация с Вишняком в целом повторяется, и пока боссы ковалевцев не стремятся обзаводиться более опытным и заматерелым на решении подобного рода задач главным тренером.

koloskovalivka.com. Александр Поздеев

Последнее де-факто сводит на нет все усилия Засухи и его советников по улучшению команды. Привлечение большого числа качественных по меркам УПЛ игроков и предоставление им хороших финансовых условий само по себе может гарантировать результат разве что в компьютерной игре Football Manager, да и то при условии, что вам пристойно повезет. В реальности же ситуации, когда на пост коуча первой команды приходит вчерашний наставник из U-19, а спустя сравнительно короткое время этот специалист дает результат уже на высшем уровне, не так уж и часто встречаются.

Из примеров в УПЛ за последнее время на ум приходит разве что приглашение «Рухом» Виталия Пономарева, который сейчас демонстрирует явное улучшение результатов и при котором прогрессирует большинство молодых талантов львовян, однако стоит подчеркивать, что до него командой руководил опытный Леонид Кучук, перед которым коучем был также молодой Иван Федык. То есть вслед за молодым и перспективным специалистом пришел уже сформированный коуч, а спустя какое-то время клуб опять доверился тому, кто только начинает «набивать шишки».

В «Колосе» же при всех остальных достаточно правильных (как минимум, на первый взгляд) и интересных кадровых решениях в вопросах главного тренера почему-то предпочитают не идти по пути приглашения опытного специалиста, способного с ходу начать выполнять поставленные задачи. А это именно то, в чем уже остро нуждаются ковалевцы, иначе трехсезонное топтание на месте с небольшим, но постепенным отступлением назад может привести к кризису амбиций у ключевых исполнителей команды, которые попросту потеряют веру в свою способность добиваться лучших результатов.

Безусловно, только президенту Засухе предстоит определять путь, по которому в дальнейшем будет идти его детище, однако никто не мешает нам делать свои выводы из этого процесса, и искать проблемы, которые не позволяют «Колосу» двигаться и прогрессировать быстрее. В конце концов, не исключено, что в лице Поздеева или уже после него, продолжая практику приглашения молодых и малоопытных наставников, ковалевцы все-таки добьются существенного успеха и найдут для себя «второго Руслана Костышина», однако также не стоит сбрасывать со счетов возможность, при которой к тому моменту «Колос» из перспективного и интересного молодого футбольного проекта может окончательно превратиться в такой себе отечественный Неверкузен на минималках, и для исправления ситуации Андрею Засухе придется искать среди коучей-претендентов уже не просто «второго Костышина», а как минимум «украинского Хаби Алонсо»…