Один из самых дорогих игроков мира отказал Гвардиоле. Он выбрал другой клуб

Английский «Манчестер Сити» интересуется немецким полузащитником леверкузенского «Байера» Флорианом Вирцом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Однако, по информации источника, 21-летний футболист отказал главному тренеру «горожан» Жузепу Гвардиоле, потому что хочет перейти в мюнхенскую «Баварию».

В сезоне 2024/25 Флориан Вирц провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро, что делает его 7-м самым дорогим игроком мира.

Ранее сообщалось, что Флорианом Вирцом интересуется мадридский «Реал».