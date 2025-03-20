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Англия
20 марта 2025, 10:17 | Обновлено 20 марта 2025, 10:18
347
0

Один из самых дорогих игроков мира отказал Гвардиоле. Он выбрал другой клуб

Флориан Вирц хочет перейти из «Байера» в «Баварию»

20 марта 2025, 10:17 | Обновлено 20 марта 2025, 10:18
347
0
Один из самых дорогих игроков мира отказал Гвардиоле. Он выбрал другой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Английский «Манчестер Сити» интересуется немецким полузащитником леверкузенского «Байера» Флорианом Вирцом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Однако, по информации источника, 21-летний футболист отказал главному тренеру «горожан» Жузепу Гвардиоле, потому что хочет перейти в мюнхенскую «Баварию».

В сезоне 2024/25 Флориан Вирц провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро, что делает его 7-м самым дорогим игроком мира.

Ранее сообщалось, что Флорианом Вирцом интересуется мадридский «Реал».

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Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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