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  4. Игрок Зари: «Можем претендовать на финиш в топ-4 УПЛ»
Украина. Премьер лига
21 марта 2025, 20:13 |
174
1

Игрок Зари: «Можем претендовать на финиш в топ-4 УПЛ»

Тронтель доволен тем, как начался 2025 год

21 марта 2025, 20:13 |
174
1
Игрок Зари: «Можем претендовать на финиш в топ-4 УПЛ»
ФК Заря. Жан Тронтель

Защитник Зари Жан Тронтель доволен тем, как команда открыла вторую часть сезона, и считает, что может претендовать на финиш в топ-4 чемпионата Украины.

«Нужно начать с того, что мы проделали отличную работу в Турции. Там был заложен фундамент на весеннюю часть. Лучше стали понимать друг друга как на поле, так и за его пределами. Сейчас мы продолжаем набирать обороты в чемпионате. Можно с уверенностью сказать, что хорошо начали этот год».

«Следующий матч? Можно сказать, что матч против «Колоса» очень важен для нас. Надо набирать максимум. Если выиграем, то будем даже претендовать на первые четыре позиции в чемпионате», – сказал Тронтель.

Сейчас команда идет шестой.

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Иван Зинченко Источник: ФК Заря Луганск
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Комментарии 1
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Mark4854590
Цілком ймовірний варіант. Особливо, якщо Полісся та Кривбас продовжать зазнавати незрозумілих поразок
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