Звездный одноклубник Довбика покинет Рому по завершению сезона в Серии А

Руководство римской «Ромы» определилось с будущим немецкого защитника команды Матса Хуммельса. Об этом пишет журналист Патрик Бергер.

По информации источника, звездный немецкий защитник покинет расположение «волков». Итальянский клуб намерен омолодить состав, поэтому не будет предлагать новый контракт 36-летнему немцу.

В нынешнем сезоне Матс провел за римский клуб 17 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Ранее сообщалось, что лидер римских «волков» досрочно завершил сезон из-за тяжелой травмы