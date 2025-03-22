Звездный одноклубник Довбика покинет Рому по завершению сезона в Серии А
«Волки» не станут продолжать контракт Матса Хуммельса
Руководство римской «Ромы» определилось с будущим немецкого защитника команды Матса Хуммельса. Об этом пишет журналист Патрик Бергер.
По информации источника, звездный немецкий защитник покинет расположение «волков». Итальянский клуб намерен омолодить состав, поэтому не будет предлагать новый контракт 36-летнему немцу.
В нынешнем сезоне Матс провел за римский клуб 17 матчей, в которых отметился одним забитым голом.
Ранее сообщалось, что лидер римских «волков» досрочно завершил сезон из-за тяжелой травмы
🆕🔴🟡 Das Aus von Mats Hummels (36/🇩🇪) bei der Roma ist nach Sky Infos quasi beschlossen. Die Italiener wollen sich verjüngen und werden dem Abwehr-Star keinen neuen Vertrag hinlegen.— Patrick Berger (@berger_pj) March 21, 2025
Sollte nicht noch etwas Außergewöhnliches passieren, endet Hummels‘ Zeit bei @ASRomaEN nach…
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