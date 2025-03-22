Стало известно, с кем Черноморец сыграет спарринг в международную паузу

После матча 21-го тура УПЛ, в котором одесский «Черноморец» встречался с «Ингульцом» (0:1), процесс поиска спарринг-партнера у команды моряков не прекращался.

Сначала в «Черноморце» планировали сыграть с одним из соперников по Премьер-лиге, с которым не придется встречаться в нынешнем чемпионате. Однако, в конце концов, согласие о проведении контрольного матча было получено от представителя Второй лиги – клуба «Реал Фарма».

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич сообщил корреспонденту Sport.ua:

«У нас есть договоренность о спарринге с одесским клубом «Реал Фарма». С этой командой встретимся в субботу, 22 марта. Игра пройдет на нашей клубной базе в формате четырех таймов по 30 минут каждый. В спарринге дадим возможность сыграть всем футболистам, находящимся в нашем распоряжении».

Следующий поединок чемпионата «Черноморец» проведет в 22-м туре УПЛ с «Карпатами» 30 марта во Львове.