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Украина. Премьер лига
22 марта 2025, 00:29 | Обновлено 22 марта 2025, 00:42
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1

Стало известно, с кем Черноморец сыграет спарринг в международную паузу

Соперником станет одесский клуб Реал Фарма из Второй лиги

22 марта 2025, 00:29 | Обновлено 22 марта 2025, 00:42
60
1
Стало известно, с кем Черноморец сыграет спарринг в международную паузу
ФК Черноморец. Александр Бабич

После матча 21-го тура УПЛ, в котором одесский «Черноморец» встречался с «Ингульцом» (0:1), процесс поиска спарринг-партнера у команды моряков не прекращался.

Сначала в «Черноморце» планировали сыграть с одним из соперников по Премьер-лиге, с которым не придется встречаться в нынешнем чемпионате. Однако, в конце концов, согласие о проведении контрольного матча было получено от представителя Второй лиги – клуба «Реал Фарма».

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич сообщил корреспонденту Sport.ua:

«У нас есть договоренность о спарринге с одесским клубом «Реал Фарма». С этой командой встретимся в субботу, 22 марта. Игра пройдет на нашей клубной базе в формате четырех таймов по 30 минут каждый. В спарринге дадим возможность сыграть всем футболистам, находящимся в нашем распоряжении».

Следующий поединок чемпионата «Черноморец» проведет в 22-м туре УПЛ с «Карпатами» 30 марта во Львове.

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Черноморец Одесса Александр Бабич инсайд Реал Фарма Одесса товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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alex belogubko
и опять Бабич хернёй занимается какие все игроки тебе надо играть с основным составом -толку от этого матча не будет--уровень Бабича 2 лига а с УПЛ  надо прощаться --Карпатам можете не ехать проиграете--не тратьте время -бабки  3--0 хороший для вас счет и 15 проигрыш
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