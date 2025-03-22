Последний матч Бабича? Черноморец забил 5 голов
Команда обыграла Реал Фарму
Черноморец, заполняя паузу на матчи сборных, провел контрольную встречу с командой Реал Фарма. Представитель УПЛ выиграл со счетом 5:0.
Ранее в субботу появилась информация о решении одесского клуба уволить наставника Александра Бабича и заменить его на Александра Кучера.
Сообщалось, что Бабич руководил командой в этой игре, но после этого должны официально объявить о назначении Кучера.
В УПЛ Черноморец находится в зоне прямого вылета с 15 очками.
Контрольный матч
Черноморец – Реал Фарма 5:0
Голы: Безбородько, Янаков, Мустафаев, Краток, Тоиров
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