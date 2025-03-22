Последний матч Бабича? Черноморец забил 5 голов

Черноморец, заполняя паузу на матчи сборных, провел контрольную встречу с командой Реал Фарма. Представитель УПЛ выиграл со счетом 5:0.

Ранее в субботу появилась информация о решении одесского клуба уволить наставника Александра Бабича и заменить его на Александра Кучера.

Сообщалось, что Бабич руководил командой в этой игре, но после этого должны официально объявить о назначении Кучера.

В УПЛ Черноморец находится в зоне прямого вылета с 15 очками.

Контрольный матч

Черноморец – Реал Фарма 5:0

Голы: Безбородько, Янаков, Мустафаев, Краток, Тоиров