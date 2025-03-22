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Товарищеские матчи
Черноморец
22.03.2025 12:00 5 : 0
Реал Фарма
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Украина. Премьер лига
22 марта 2025, 17:10 | Обновлено 22 марта 2025, 17:13
969
2

Последний матч Бабича? Черноморец забил 5 голов

Команда обыграла Реал Фарму

22 марта 2025, 17:10 | Обновлено 22 марта 2025, 17:13
969
2
Последний матч Бабича? Черноморец забил 5 голов
ФК Черноморец

Черноморец, заполняя паузу на матчи сборных, провел контрольную встречу с командой Реал Фарма. Представитель УПЛ выиграл со счетом 5:0.

Ранее в субботу появилась информация о решении одесского клуба уволить наставника Александра Бабича и заменить его на Александра Кучера.

Сообщалось, что Бабич руководил командой в этой игре, но после этого должны официально объявить о назначении Кучера.

В УПЛ Черноморец находится в зоне прямого вылета с 15 очками.

Контрольный матч

Черноморец – Реал Фарма 5:0
Голы: Безбородько, Янаков, Мустафаев, Краток, Тоиров

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Черноморец Одесса Александр Бабич Реал Фарма Одесса контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Александр Кучер
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Vovan78
Скільки ще потрібно було програти матчів Чорноморцю, щоб зрозуміло керівництво, що бабич не тренер і результатів позитивних з ним не буде. Ще після першого кола потрібно було його гнати засцяними ганчірками з команди.
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0
mini.f
Зустрічалися дві глухі одеські команди. Який сенс обом грати в українських лігах? Хіба що для того, щоб відмивати кримінінальні гроші через команду.
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-1
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