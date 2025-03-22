Черноморец сыграл спарринг. С Бабичем во главе

Как и многие клубы Премьер-лиги, которые в эти дни заполняют паузу в чемпионате получением игровой практики в контрольных матчах, одесский «Черноморец» не стал исключением.

Сегодня «моряки» встретились на собственной клубной базе в Совиньоне с второлиговым «Реалом Фармой», который завершает подготовку к весенней части нынешнего чемпионата. Поединок с младшими по рангу земляками проходил в формате четырех таймов по 30 минут каждый. Как информирует Sport.ua, этот спарринг проводился с целью дать возможность сыграть максимальному количеству футболистов, за исключением Артема Присяжнюка и Жоао Нету, которые все еще находятся на больничном.

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Он был разделен на два условных матча, общий счет которых 5:0 в пользу «Черноморца» (первая часть спарринга завершилась со счетом 3:0, а вторая - 2:0). Авторами голов стали Денис Безбородько, Денис Янаков, Эмиль Мустафаев, Магомед Кратов и Хусрав Тоиров).

В этой игре действиями «моряков» руководил Александр Бабич, для которого руководство клуба нашло замену в лице Александра Кучера. Ожидается, что в Одессу экс-наставник «Днепра-1» приедет в ближайшие дни.