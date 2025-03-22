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Украина. Премьер лига
22 марта 2025, 21:19 |
218
1

Черноморец сыграл спарринг. С Бабичем во главе

На клубной базе одесситов гостили «фармацевты»

22 марта 2025, 21:19 |
218
1
Черноморец сыграл спарринг. С Бабичем во главе
ФК Черноморец

Как и многие клубы Премьер-лиги, которые в эти дни заполняют паузу в чемпионате получением игровой практики в контрольных матчах, одесский «Черноморец» не стал исключением.

Сегодня «моряки» встретились на собственной клубной базе в Совиньоне с второлиговым «Реалом Фармой», который завершает подготовку к весенней части нынешнего чемпионата. Поединок с младшими по рангу земляками проходил в формате четырех таймов по 30 минут каждый. Как информирует Sport.ua, этот спарринг проводился с целью дать возможность сыграть максимальному количеству футболистов, за исключением Артема Присяжнюка и Жоао Нету, которые все еще находятся на больничном.

Он был разделен на два условных матча, общий счет которых 5:0 в пользу «Черноморца» (первая часть спарринга завершилась со счетом 3:0, а вторая - 2:0). Авторами голов стали Денис Безбородько, Денис Янаков, Эмиль Мустафаев, Магомед Кратов и Хусрав Тоиров).

В этой игре действиями «моряков» руководил Александр Бабич, для которого руководство клуба нашло замену в лице Александра Кучера. Ожидается, что в Одессу экс-наставник «Днепра-1» приедет в ближайшие дни.

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Реал Фарма Одесса Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу товарищеские матчи Первая лига Украины
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Славик Круссер
Бабича убирать надо
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