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  4. Черноморец получил отказ от двух кандидатов на пост главного тренера
Украина. Премьер лига
20 марта 2025, 09:41 |
936
0

Черноморец получил отказ от двух кандидатов на пост главного тренера

Болельщики одесского клуба провели свой опрос по этому вопросу

20 марта 2025, 09:41 |
936
0
Черноморец получил отказ от двух кандидатов на пост главного тренера
ФК Черноморец. Александр Бабич

Как уже сообщалось, одесский «Черноморец» сформировал шорт-лист из ряда известных тренеров, которые могут возглавить команду в ближайшее время.

Среди тех, кто входит в этот список, такие специалисты, как Юрий Калитвинцев, Олег Дулуб, Александр Хацкевич, Владимир Шаран, Александр Кучер, Валерий Кривенцов и другие.

Как стало известно из источников Sport.ua, руководство клуба провело переговоры с несколькими из когорты этих тренеров, однако уже двое специалистов из этого списка желания возглавить «Черноморец» в такой критический для него период не изъявили.

А между тем болельщики «Черноморца» на одноименной платформе в Фейсбук провели опрос относительно оптимальной кандидатуры главного тренера, в которой фигурируют 16 вариантов. Интересно, что больше всего голосов у Юрия Калитвинцева (40 процентов), второй показатель у Олега Дулуба (20 процентов), третий у Мирона Маркевича (10 процентов), четвертый у Желько Любеновича (8 процентов), пятый у Юрия Кулиша (4 процента). Остальные специалисты набрали от 0 до 3 процентов.

Ранее мы сообщали, что одесский «Черноморец» отложил увольнение главного тренера Александра Бабича из-за возможного бунта внутри коллектива.

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Черноморец Одесса Александр Бабич отставка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера Юрий Калитвинцев Олег Дулуб Александр Хацкевич Владимир Шаран Александр Кучер Валерий Кривенцов инсайд Мирон Маркевич Юрий Кулиш Желько Любенович
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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