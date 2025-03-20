Черноморец получил отказ от двух кандидатов на пост главного тренера

Как уже сообщалось, одесский «Черноморец» сформировал шорт-лист из ряда известных тренеров, которые могут возглавить команду в ближайшее время.

Среди тех, кто входит в этот список, такие специалисты, как Юрий Калитвинцев, Олег Дулуб, Александр Хацкевич, Владимир Шаран, Александр Кучер, Валерий Кривенцов и другие.

Как стало известно из источников Sport.ua, руководство клуба провело переговоры с несколькими из когорты этих тренеров, однако уже двое специалистов из этого списка желания возглавить «Черноморец» в такой критический для него период не изъявили.

А между тем болельщики «Черноморца» на одноименной платформе в Фейсбук провели опрос относительно оптимальной кандидатуры главного тренера, в которой фигурируют 16 вариантов. Интересно, что больше всего голосов у Юрия Калитвинцева (40 процентов), второй показатель у Олега Дулуба (20 процентов), третий у Мирона Маркевича (10 процентов), четвертый у Желько Любеновича (8 процентов), пятый у Юрия Кулиша (4 процента). Остальные специалисты набрали от 0 до 3 процентов.

Ранее мы сообщали, что одесский «Черноморец» отложил увольнение главного тренера Александра Бабича из-за возможного бунта внутри коллектива.