ОФИЦИАЛЬНО. Колос из Ковалевки назначил главного тренера

Клуб УПЛ «Колос» из Ковалевки официально назначил главного тренера.

В преддверии матча 28-го тура УПЛ «Колос» – «ЛНЗ» президент клуба из Ковалевки Андрей Засуха выразил поддержку и полное доверие тренерскому штабу главной команды «Колоса» во главе с Александром Поздеевым и убрал у него приставку – «исполняющий обязанности».

Александр Поздеев стал полноценным главным тренером основной команды «Колоса».

В клубе поздравили тренеров с назначением и доверием и пожелали Александру Поздееву реализовать свои замыслы и идеи во главе «Колоса».

«Колос» из Ковалевки имеет 29 очков после 27 матчей и занимает 12-е место в УПЛ, ведя борьбу, чтобы остаться в лиге без переходных матчей.