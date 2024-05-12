ОФИЦИАЛЬНО. Колос из Ковалевки назначил главного тренера
У Александра Поздеева убрали приставку «исполняющий обязанности»
Клуб УПЛ «Колос» из Ковалевки официально назначил главного тренера.
В преддверии матча 28-го тура УПЛ «Колос» – «ЛНЗ» президент клуба из Ковалевки Андрей Засуха выразил поддержку и полное доверие тренерскому штабу главной команды «Колоса» во главе с Александром Поздеевым и убрал у него приставку – «исполняющий обязанности».
Александр Поздеев стал полноценным главным тренером основной команды «Колоса».
В клубе поздравили тренеров с назначением и доверием и пожелали Александру Поздееву реализовать свои замыслы и идеи во главе «Колоса».
«Колос» из Ковалевки имеет 29 очков после 27 матчей и занимает 12-е место в УПЛ, ведя борьбу, чтобы остаться в лиге без переходных матчей.
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