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Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 19:07 | Обновлено 12 мая 2024, 19:10
5091
2

ОФИЦИАЛЬНО. Колос из Ковалевки назначил главного тренера

У Александра Поздеева убрали приставку «исполняющий обязанности»

12 мая 2024, 19:07 | Обновлено 12 мая 2024, 19:10
5091
2
ОФИЦИАЛЬНО. Колос из Ковалевки назначил главного тренера
ФК Колос. Александр Поздеев

Клуб УПЛ «Колос» из Ковалевки официально назначил главного тренера.

В преддверии матча 28-го тура УПЛ «Колос» – «ЛНЗ» президент клуба из Ковалевки Андрей Засуха выразил поддержку и полное доверие тренерскому штабу главной команды «Колоса» во главе с Александром Поздеевым и убрал у него приставку – «исполняющий обязанности».

Александр Поздеев стал полноценным главным тренером основной команды «Колоса».

В клубе поздравили тренеров с назначением и доверием и пожелали Александру Поздееву реализовать свои замыслы и идеи во главе «Колоса».

«Колос» из Ковалевки имеет 29 очков после 27 матчей и занимает 12-е место в УПЛ, ведя борьбу, чтобы остаться в лиге без переходных матчей.

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Колос Ковалевка Александр Поздеев назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Засуха
Николай Степанюк Источник: ФК Колос Ковалевка
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Комментарии 2
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Falko
Потужний хлопець цей Поздєєв! Переконав буквально 2 матчами )
P.S. Генісоне, шо там Григорчук?
Хоча, можливо, це багатоходівочка від Братиславича. Чомусь не вказали, на скільки часу контракт. Чи його взагалі нема? ;)
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0
Gargantua
пороблэно ))
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