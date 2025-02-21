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  4. Турецкий клуб недоволен одним из игроков атаки. Его заменит украинец
Турция
21 февраля 2025, 12:01 |
1231
0

Турецкий клуб недоволен одним из игроков атаки. Его заменит украинец

Александр Зубков сменит Эдина Вишчу в стартовом составе

21 февраля 2025, 12:01 |
1231
0
Турецкий клуб недоволен одним из игроков атаки. Его заменит украинец
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Украинский вингер Александр Зубков получит шанс проявить себя в составе турецкого «Трабзонспора» в ближайшем матче чемпионата.

Тренерский штаб клуба недоволен игрой 35-летнего боснийца Эдина Вишчи в последних поединках, а также его низкой результативностью. В текущем сезоне футболист провел 20 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Сообщается, что наставник «Трабзонспора» доволен прогрессом Зубкова, поэтому собирается сделать ставку на украинского вингера, который выйдет с первых минут в следующем туре.

Александр присоединился к турецкому клубу во время зимнего трансферного окна и успел провести всего три игры – результативными действиями футболист не отличался, однако убедил тренера работой на тренировках и настойчивостью на футбольном поле.

«Трабзонспор» набрал 29 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. 23 февраля подопечные Шенола Гюнеша сыграют против «Газиантепа», начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Александр Зубков Шенол Гюнеш
Николай Титюк Источник: Kuzey Ekspres
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