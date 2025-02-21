Турецкий клуб недоволен одним из игроков атаки. Его заменит украинец
Александр Зубков сменит Эдина Вишчу в стартовом составе
Украинский вингер Александр Зубков получит шанс проявить себя в составе турецкого «Трабзонспора» в ближайшем матче чемпионата.
Тренерский штаб клуба недоволен игрой 35-летнего боснийца Эдина Вишчи в последних поединках, а также его низкой результативностью. В текущем сезоне футболист провел 20 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
Сообщается, что наставник «Трабзонспора» доволен прогрессом Зубкова, поэтому собирается сделать ставку на украинского вингера, который выйдет с первых минут в следующем туре.
Александр присоединился к турецкому клубу во время зимнего трансферного окна и успел провести всего три игры – результативными действиями футболист не отличался, однако убедил тренера работой на тренировках и настойчивостью на футбольном поле.
«Трабзонспор» набрал 29 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. 23 февраля подопечные Шенола Гюнеша сыграют против «Газиантепа», начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.
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