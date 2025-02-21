ФОТО. Матвиенко, Судаков, Бражко и Ванат поддержали женскую сборную Украины

В пятницу, 21 февраля, женская сборная Украины проведет матч 1-го тура Лиги наций. Соперником наших футболисток станет сборная Албании. Поединок состоится в албанском Дурресе на стадионе Нико Дована и начнется в 19:00 по Киеву.

К матчу женская сборная готовилась на сборах в Турции. С футболистками пообщались игроки мужской национальной сборной Украины Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Владимир Бражко и Владислав Ванат, а также экс-наставник молодежки и олимпийской сборной Руслан Ротань. Также футболистки перед матчем провели традиционную прогулку.