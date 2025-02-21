ФОТО. Матвиенко, Судаков, Бражко и Ванат поддержали женскую сборную Украины
Перед ответственным матчем женская сборная Украины провела прогулку
В пятницу, 21 февраля, женская сборная Украины проведет матч 1-го тура Лиги наций. Соперником наших футболисток станет сборная Албании. Поединок состоится в албанском Дурресе на стадионе Нико Дована и начнется в 19:00 по Киеву.
К матчу женская сборная готовилась на сборах в Турции. С футболистками пообщались игроки мужской национальной сборной Украины Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Владимир Бражко и Владислав Ванат, а также экс-наставник молодежки и олимпийской сборной Руслан Ротань. Также футболистки перед матчем провели традиционную прогулку.
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