Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Матвиенко, Судаков, Бражко и Ванат поддержали женскую сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
21 февраля 2025, 18:06 |
437
0

ФОТО. Матвиенко, Судаков, Бражко и Ванат поддержали женскую сборную Украины

Перед ответственным матчем женская сборная Украины провела прогулку

21 февраля 2025, 18:06 |
437
0
ФОТО. Матвиенко, Судаков, Бражко и Ванат поддержали женскую сборную Украины
УАФ

В пятницу, 21 февраля, женская сборная Украины проведет матч 1-го тура Лиги наций. Соперником наших футболисток станет сборная Албании. Поединок состоится в албанском Дурресе на стадионе Нико Дована и начнется в 19:00 по Киеву.

К матчу женская сборная готовилась на сборах в Турции. С футболистками пообщались игроки мужской национальной сборной Украины Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Владимир Бражко и Владислав Ванат, а также экс-наставник молодежки и олимпийской сборной Руслан Ротань. Также футболистки перед матчем провели традиционную прогулку.

По теме:
Албания – Украина. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Судаков – в пятерке лучших игроков Европы вне топовых чемпионатов
Опубликован стартовый состав женской сборной Украины на матч Лиги наций
женская сборная Украины по футболу Лига наций по футболу среди женщин сборная Украины по футболу Николай Матвиенко Георгий Судаков Владимир Бражко Владислав Ванат Руслан Ротань
Сергей Турчак Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
Футбол | 21 февраля 2025, 00:02 7
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала

Пеп выделил пятерых футболистов

Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Футбол | 21 февраля 2025, 08:58 3
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя

Английский клуб может возглавить Андони Ираола

Эпидемия травм Челси. Повреждение получил ключевой игрок
Футбол | 21.02.2025, 17:55
Эпидемия травм Челси. Повреждение получил ключевой игрок
Эпидемия травм Челси. Повреждение получил ключевой игрок
Ждет предложений. Гвардиола намерен покинуть Манчестер Сити
Футбол | 21.02.2025, 14:27
Ждет предложений. Гвардиола намерен покинуть Манчестер Сити
Ждет предложений. Гвардиола намерен покинуть Манчестер Сити
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 21.02.2025, 13:21
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
20.02.2025, 03:59 2
Теннис
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
21.02.2025, 07:48 5
Футбол
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
20.02.2025, 10:54 2
Футбол
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
21.02.2025, 08:20 4
Бокс
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
20.02.2025, 23:27 2
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
20.02.2025, 07:35 3
Бокс
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
20.02.2025, 15:00 10
Футбол
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
20.02.2025, 06:23 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем