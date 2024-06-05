Виталий Буяльский – лучший игрок УПЛ по оценкам Sport.ua

Двое людей могут смотреть на одно и то же, но видеть совершенно разное. Кто-то увидит лишь болото, а кто-то обязательно увидит в нем отзеркаленное небо. Это все о том, что в недавно завершившемся чемпионате страны при желании каждый может выбрать себе и кумира, и героя, и антигероя. Для этого нужно всего лишь желание. И эмоции.

Мы же, в редакции Sport.ua, решили пойти иным путем. Мы, как и много раз до этого, решили определить лауреатов сезона, однако при этом мы руководствовались не эмоциями, клубными предпочтениями или симпатиями, а оценками.

После каждого тура корреспонденты Sport.ua выставляли оценки футболистам команд. Оценивали по десятибалльной шкале. Затем, пользуясь простой арифметикой, мы и определили лучших футболистов чемпионата Украины сезона 2023/2024 сразу в нескольких номинациях. Что из этого всего получилось – судить вам.

Виталий Буяльский – лучший футболист чемпионата страны

Скорее всего, наш выбор для многих окажется неожиданным. А для кого-то – может и случайным. Если руководствоваться той точкой зрения, что завершившейся сезон прошел под знаком «Шахтера», а главным лауреатом сезона стал футболист с другой команды, то своя логика в таком утверждении действительно присутствует.

Однако, как было сказано выше, в нашем «плебисците» нельзя победить случайно, ведь итоговая победа в каждой из наших номинаций складывается из пошаговых побед. Или не складывается. Кто-то мог сиять на одном отрезке турнирного пути, кто-то на другом, кто-то на старте, а кто-то на финише, но главная фишка в том, что мы рассматриваем весь чемпионат. Полностью итожим весь пласт. И на основании всей турнирной дистанции и вычисляется итоговый балл.

Безусловно, каждая оценка любому футболисту за каждый матч будет иметь субъективный оттенок. Но иначе ведь все равно не получится выкристаллизовать лучших из лучших, отделить зерна от плевел. Футбол ведь – не прыжки в высоту, в этом виде спорта важен не только результат, но и игра как таковая. И вот в этой игре на основании наших баллов лучшим стал полузащитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Буяльский.

Динамовец опередил занявшего второе место «горняка» Александра Зубкова всего на одну тысячную процента. Это победа, которую можно распознать лишь на фотофинише. Или на ВАР, как кому удобно. Но это все равно победа.

Главный момент, предопределивший итоговую победу Буяльского, это его стабильность. Он выглядел убедительно и при Луческу, и при Шовковском. При новом наставнике Виталий вообще расцвел. Футболист, главной добродетелью которого является игра между линиями и организация атак, записал на свой счет десять результативных ударов, став вторым бомбардиром (вместе с Сиканом) нынешнего сезона УПЛ.

Следом за Буяльским расположился полузащитник «Шахтера» Александр Зубков. «Горняк» тоже провел хороший сезон, став, наряду с динамовцем Ванатом, лучшим ассистентом турнира (в обоих по семь результативных передач).

Скорее всего, именно Зубков выиграл бы звание лучшего футболиста сезона по версии нашего издания, если бы он провел более удачно первую часть сезона.

На третьем месте – лучший бомбардир и лучший ассистент чемпионата Владислав Ванат. Динамовец отстал от лидирующего дуэта всего лишь на пять сотых балла. Наверняка и Влад мог оказаться выше в рейтинге, если бы мог похвастаться стабильностью своего одноклубника Буяльского. А так он мог круто зажечь в одном матче, а в следующем потеряться на поле.

Относительно невысокое место Шапаренко объясняется просто: сложной травмой Николая, после которой он долго набирал свою оптимальную форму.

Относительно Судакова, которого многие называют одним из главных героев нынешнего «Шахтера», можно сказать следующее. Как правило, Георгий запоминался в ключевых поединках. И еврокубковых в том числе. А вот в «дежурных», рядовых матчах он часто оставался в тени.

Этой самой стабильности прохождения всей турнирной дистанции не хватило и одноклубнику Судакова – Артему Бондаренко.

Один из лучших игроков минувшего сезона – днепрянин Пихаленок – оказался лишь на десятом месте в списке лучших игроков нынешнего чемпионата. Александр был хорош в первой половине сезона. А во второй сдал. Впрочем, как и весь «Днепр-1».

Солидно прошагал всю турнирную дистанцию защитник «Кривбасса» Дибанго. Однако для того, чтобы защитник стал безоговорочно лучшим футболистом всего чемпионата, он должен был по-настоящему феерить. Увы, получалось не всегда.

В десятку также попали два игрока «Руха» – настоящей отдушины нынешнего сезона: Илья Квасница и Анжи Плюмен. Но, опять-таки, чтобы стать победителем в номинации «лучший футболист сезона», нужно нечто большее, нежели просто достойная игра. И итоговое шестое место команды в чемпионате.

Признание Фесюна, должное Дибанго, уровень Хомченовского

Так как в итоговой таблице лучших десяти футболистов сезона по версии Sport.ua подавляющее большинство полузащитников, стало быть, практически все они перекочуют и в номинацию лучших игроков середины поля. Так что там без сюрпризов, без изменений. Лучший – Буяльский, которому в затылок дышит Зубков, а тому в свою очередь – Шапаренко, Судаков и Плюмен.

А вот в номинации «лучший голкипер» нашлось место для сенсации. Победителем стал представитель не «Шахтера», и не «Динамо», что уже само по себе интересно. Лучшим вратарем сезона стал голкипер «Колоса» Кирилл Фесюн.

Долго именно защита «Колоса» была самой непробиваемой, в чем неоспоримая заслуга стража ворот «аграриев». Но во второй части сезона «Колос» заметно посыпался, а Фесюн не всегда успевал работать в режиме «и за того парня». Тем не менее, именно он выиграл «забег» голкиперов.

ФК Колос. Кирилл Фесюн – лучший голкипер чемпионата

На втором месте не менее неожиданно оказался голкипер ЛНЗ Пеньков. Черкасская команда неровно провела турнир, однако во второй его части была и на виду, и на высоте. А ее кипер Герман Пеньков был стабилен на протяжении почти всего сезона.

На третьем-четвертом местах – голкиперы «Руха» Дмитрий Ледвий и «Шахтера» Дмитрий Ризнык. И лишь на пятой позиции расположился вратарь «Динамо» Георгий Бущан.

Среди защитников уверенную победу (с запасом) одержал левофланговый «Кривбасса» Иван Дибанго. Тут вообще не должно быть никаких нюансов или кривотолков: камерунский оборонец по праву стал лучшим в своем амплуа. Возможно, не в последнюю очередь потому, что в составе чемпиона и вице-чемпиона не нашлось столь ярких игроков защиты, но ни сути, ни факта победы Дибанго это не уменьшает.

В пятерке – центрбек «горняков» Николай Матвиенко, который в нынешнем сезоне был не столь ярок, как в предыдущем. Подобное можно адресовать и динамовцу Александру Караваеву. А вот прогресс «горняка» Ефима Конопли очевиден. Если он и дальше будет продолжать в таком темпе, то вполне может претендовать на победу в своей номинации в следующем сезоне.

В списке есть еще один игрок «Кривбасса» – Данил Бескоровайный. Если бы он так же уверенно провел вторую часть сезона, как провел первую, он был бы выше в рейтинге.

Как и Дибанго среди защитников, так же уверенно, фактически в одни ворота, динамовец Ванат победил среди лучших форвардов чемпионата. Полноценно конкурировать с динамовцем фактически было некому. Форварду «Руха» Кваснице не хватило класса. Одессит Штогрин был хорош в первой части сезона, тогда как «горняк» Сикан – во второй. Не мог похвастаться стабильностью и нападающий «Зари» Герреро.

В рейтинге лучших отечественных игроков тоже нет никакого секрета Полишинеля: фактически полностью продублирован список лучших игроков сезона.

ФК Кривбасс. Иван Дибанго – лучший легионер чемпионата

Двое легионеров, попавшие в десятку главных лауреатов сезона – Иван Дибанго и Анжи Плюмен – возглавили рейтинг лучших иностранных игроков чемпионата страны нынешнего сезона. Третье место форварда «Зари» Герреро тоже не вызывает сомнений. А вот столь высокая позиция Яго Сикейры из «Вереса» и Джихада Бизиманы из «Кривбасса» – это однозначно сюрприз.

Хотя еще больший сюрприз – отсутствие в рейтинге легионеров футболистов «Шахтера».

«Варяги» из состава чемпиона страны попали лишь в рейтинг новичков сезона. Да и то Ираклий Азаров расположился лишь на шестом месте. А победу в этой номинации уверенно одержал руховец Анжи Плюмен.

Двое «горняков» обосновались и в рейтинге лучших юниоров только что завершившегося чемпионата – Невертон и Эгиналду. А победителем в этой гонке неожиданно стал Илья Крупский из «Ворсклы».

Ну, и среди джокеров – игроков, выходящих, как правило, на замены и сыгравших не менее десяти поединков, «горняк» Кевин занял второе место: уж слишком долго он «запрягал». Хотя, если будет прогрессировать, то в новом сезоне может претендовать на победу и в самой престижной номинации. А в этой победил футболист «Миная» Влад Вакула.

Ну, и в списке лучших ветеранов первое место по версии нашего издания получил капитан «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский. Весьма неожиданно при «живых» Степаненко и Ярмоленко. Но все закономерно, если учесть, что Тарас долгое время не играл из-за травмы. А Андрей из-за травмы был вынужден пропустить вообще половину сезона. И так и не смог попасть в итоговую пятерку лауреатов.

Лучшие игроки УПЛ-2023/24 по оценкам Sport.ua (не менее 20 матчей)

Ср.оц. Игры 1. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 6,381 23 2. Александр ЗУБКОВ Шахтер 6,38 25 3. Владислав ВАНАТ Динамо 6,33 27 4. Николай ШАПАРЕНКО Динамо 6,29 21 5. Георгий СУДАКОВ Шахтер 6,28 23 6. Иван ДИБАНГО Кривбасс 6,27 30 7. Илья КВАСНИЦА Рух 6,25 30 8. Анжи ПЛЮМЕН Рух 6,25 23 9. Артем БОНДАРЕНКО Шахтер 6,21 21 10. Александр ПИХАЛЕНОК Днепр-1 6,19 25

Вратари

Ср.оц. Игры 1. Кирилл ФЕСЮН Колос 6,16 29 2. Герман ПЕНЬКОВ ЛНЗ 6,11 22 3. Дмитрий ЛЕДВИЙ Рух 6,06 27 Дмитрий РИЗНЫК Шахтер 6,06 27 5. Георгий БУЩАН Динамо 6,04 26

Защитники

Ср.оц. Игры 1. Иван ДИБАНГО Кривбасс 6,27 30 2. Николай МАТВИЕНКО Шахтер 6,15 23 3. Александр КАРАВАЕВ Динамо 6,08 21 4. Ефим КОНОПЛЯ Шахтер 6,08 21 5. Данила БЕСКОРОВАЙНЫЙ Кривбасс 6,05 23

Полузащитники

Ср.оц. Игры 1. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 6,381 23 2. Александр ЗУБКОВ Шахтер 6,38 25 3. Николай ШАПАРЕНКО Динамо 6,29 21 4. Георгий СУДАКОВ Шахтер 6,28 23 5. Анжи ПЛЮМЕН Рух 6,25 23

Нападающие

Ср.оц. Игры 1. Владислав ВАНАТ Динамо 6,33 27 2. Илья КВАСНИЦА Рух 6,25 30 3. Эдуардо ГЕРРЕРО Заря 6,15 23 4. Андрей ШТОГРИН Черноморец 6,10 30 5. Данила СИКАН Шахтер 6,09 30

Украинцы

Ср.оц. Игры 1. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 6,381 23 2. Александр ЗУБКОВ Шахтер 6,38 25 3. Владислав ВАНАТ Динамо 6,33 27 4. Николай ШАПАРЕНКО Динамо 6,29 21 5. Георгий СУДАКОВ Шахтер 6,28 23

Иностранцы

Ср.оц. Игры 1. Иван ДИБАНГО Кривбасс 6,27 30 2. Анжи ПЛЮМЕН Рух 6,25 23 3. Эдуардо ГЕРРЕРО Заря 6,15 23 4. ЯГО СИКЕЙРА Верес 6,09 27 5. Джихад БИЗИМАНА Кривбасс 6,09 28

Новички

Ср.оц. Игры 1. Анжи ПЛЮМЕН Рух 6,25 23 2. ЯГО СИКЕЙРА Верес 6,09 27 3. Джихад БИЗИМАНА Кривбасс 6,09 28 4. Евгений ПАСТУХ Рух 6,08 28 5. Самсон ИЕДЕ Черноморец 5,98 25 6. Ираклий АЗАРОВ Шахтер 5,98 22

Ветераны (на начало чемпионата не менее 33 лет)

Ср.оц. Игры 1. Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ Кривбасс 6,00 22 2. Тарас СТЕПАНЕНКО Шахтер 5,97 20 3. Денис ОЛЕЙНИК ЛНЗ 5,93 24 4. Денис БОЙКО Полесье 5,93 21 5. Вадим МИЛЬКО Колос 5,92 22

Юниоры (на конец чемпионата меньше 20 лет)

Ср.оц. Игры 1. Илья КРУПСКИЙ Ворскла 5,62 23 2. Игорь ГОРБАЧ Заря (5,97) 18 3. НЕВЕРТОН Шахтер (5,86) 15 4. Олег ФЕДОР Рух (5,67) 15 5. ЭГИНАЛДУ Шахтер (5,89) 14

Джокеры* (не менее 9 матчей)

Ср.оц. Игры 1. Владислав ВАКУЛА Минай 6,30 15 2. КЕВИН Шахтер 6,27 14 3. ЭЙНЕЛ СУАРИШ ЛНЗ 6,20 10 4. Мухаррем ЯШАРИ ЛНЗ 6,12 13 5. РАФАЭЛ БАНДЕЙРА Кривбасс 6,11 10

* пришли в команду после 1 октября 2023 года.