«Это ужасно». Голкипер подтвердил слова Шевченко относительно Григорчука
Олег Билык тоже считает Романа Григорчука строгим тренером
Бывший голкипер одесского «Черноморца» Олег Билык отреагировал на слова Алексея Шевченко относительно Романа Григорчука, заявив, что это абсолютная правда.
‒ Недавно вышло резонансное интервью Алексея Шевченко, главной темой которого стала диктатура Григорчука в Черноморце. Мы хотим объективности, поэтому готовы выслушать любые мнения. Что можете сказать по этому поводу?
‒ Видел это интервью и могу подписаться под каждым словом Алексея Шевченко о Григорчуке. То, что происходило на тренировках и играх – не нормально и ужасно. Все, что сказал Шевченко – так на самом деле и было.
‒ В публичном пространстве критики Григорчука до этого не видел. Футболисты боялись?
– Не могу сказать, почему да. Может, определенная трусость.
Ранее Алексей Шевченко рассказал, как Роман Григорчук ставил его играть на позицию левого защитника.
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САМЕ ПРОТИ ДК - ЗІГРАВ УПЕРШЕ СУХО
ГОТОВА ЗОРЯ ВАМ ЗНОВ НАДЕРТИ ВУХА❗