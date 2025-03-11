«Это ужасно». Голкипер подтвердил слова Шевченко относительно Григорчука

Бывший голкипер одесского «Черноморца» Олег Билык отреагировал на слова Алексея Шевченко относительно Романа Григорчука, заявив, что это абсолютная правда.

‒ Недавно вышло резонансное интервью Алексея Шевченко, главной темой которого стала диктатура Григорчука в Черноморце. Мы хотим объективности, поэтому готовы выслушать любые мнения. Что можете сказать по этому поводу?

‒ Видел это интервью и могу подписаться под каждым словом Алексея Шевченко о Григорчуке. То, что происходило на тренировках и играх – не нормально и ужасно. Все, что сказал Шевченко – так на самом деле и было.

‒ В публичном пространстве критики Григорчука до этого не видел. Футболисты боялись?

– Не могу сказать, почему да. Может, определенная трусость.

Ранее Алексей Шевченко рассказал, как Роман Григорчук ставил его играть на позицию левого защитника.