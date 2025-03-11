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  4. «Это ужасно». Голкипер подтвердил слова Шевченко относительно Григорчука
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 09:06 |
2411
12

«Это ужасно». Голкипер подтвердил слова Шевченко относительно Григорчука

Олег Билык тоже считает Романа Григорчука строгим тренером

11 марта 2025, 09:06 |
2411
12
«Это ужасно». Голкипер подтвердил слова Шевченко относительно Григорчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Григорчук

Бывший голкипер одесского «Черноморца» Олег Билык отреагировал на слова Алексея Шевченко относительно Романа Григорчука, заявив, что это абсолютная правда.

‒ Недавно вышло резонансное интервью Алексея Шевченко, главной темой которого стала диктатура Григорчука в Черноморце. Мы хотим объективности, поэтому готовы выслушать любые мнения. Что можете сказать по этому поводу?

‒ Видел это интервью и могу подписаться под каждым словом Алексея Шевченко о Григорчуке. То, что происходило на тренировках и играх – не нормально и ужасно. Все, что сказал Шевченко – так на самом деле и было.

‒ В публичном пространстве критики Григорчука до этого не видел. Футболисты боялись?

– Не могу сказать, почему да. Может, определенная трусость.

Ранее Алексей Шевченко рассказал, как Роман Григорчук ставил его играть на позицию левого защитника.

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Олег Билык Алексей Шевченко Роман Григорчук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 12
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Gargantua81
это как с Гасперини. Играют у Гасперини, становятся звездами и жалуются, что тренер грубиян и ничего не понимает в футболе.
А уходят от Гасперини и сразу сдуваются, как Малиновский.
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+3
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Xvalenok03
При чем здесь боялись?
Просто очередной флешмоб.
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+2
Vitaliy FanRybki (GREEN)
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ВОРОГ БІЛЬШ, НІЖ ДИЯВОЛ І ПУТІН❗
САМЕ ПРОТИ ДК - ЗІГРАВ УПЕРШЕ СУХО
ГОТОВА ЗОРЯ ВАМ ЗНОВ НАДЕРТИ ВУХА❗
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0
Gargantua81
где играл Билык после ухода из Черноморца?
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0
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DaVinci
Ну таке... Якщо хочеш досягати успіху разом з командою, то ти маєш або поважати тренера, або боятися. На цьому і базується дисципліна. А з нею вже досягаються результати 
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0
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