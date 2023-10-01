Камерунский Иван. Кривбасс обзавелся лучшим фланговым защитником УПЛ

В сентябре минувшего года ряды тогдашнего новичка украинской Премьер-лиги «Кривбасса» пополнил очередной иностранный футболист. «Бело-красно-черные» оформили сезонную аренду левого защитника «Левадии» Ивана Дибанго, и в целом этот трансфер не показался подавляющему большинству болельщиков и экспертов каким-то определяющим для команды из Кривого Рога. В украинской Премьер-лиге-2022/23 Дибанго сыграл 23 матча, в которых провел на поле 1889 минут и сумел отличиться 2 результативными передачами – показатели неплохие, но отнюдь не выдающиеся, чтобы хоть как-то выделять эту сделку среди остальных.

Более того, на тот момент в «Кривбассе» прекрасно себя показывал другой иностранец, приехавший в клуб уже после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны. Речь, как наверняка уже многие успели догадаться, о боснийском центральном полузащитнике Рифете Капиче, которого в июле нынешнего года «Кривбасс» удачно продал в «Валмиеру» за 500 тысяч евро, и подробнее о котором мы рассказывали несколько ранее.

Пробиться из-под Капича, если так можно выразиться, в сезоне-2022/23 не удалось ни Дибанго, ни другим игрокам «Кривбасса». Зато после ухода боснийца в стане криворожан стремительно начал прогрессировать левый фулбек с довольно-таки украинским именем Иван, и, очевидно, куда более привычной для камерунского уха фамилией Дибанго.

Камерунец, который рискнул начать карьеру в Европе через Беларусь

Иван Дибанго родился 10 марта 2002 года в столице Камеруна Яунде. Играть в футбол он начинал на родине, в рядах «Дрэгон Клаб», воспитанником которого и является. Проведя три года в первой команде камерунского клуба, Дибанго решился на довольно рискованный, как для молодого парня, однако вполне объяснимый с точки зрения профессиональной карьеры футболиста шаг – перебраться в Европу.

Еще больший риск для Дибанго представлял новый пункт его назначения – Беларусь. Иван согласился перейти в тамошнюю «Ислочь», которая договорилась с агентами футболиста и «Дрэгон Клаб» о полноценном трансфере камерунского легионера за нераскрытую сумму. Впоследствии сам Дибанго признавал, что камерунские футболисты, мягко говоря, не горят желанием ехать в Беларусь, но он осознанно пошел на такой риск.

«Да, это правда [что далеко не каждый камерунец готов переехать в Беларусь]. Люди говорят, что вашу страну [Беларусь] никто не знает, здесь слабая лига. Они стремятся в Германию, Францию и так далее. Но попасть туда напрямую из Африки сложно. А если ты окажешься в Беларуси и хорошо себя зарекомендуешь, появится много возможностей перебраться в более сильный чемпионат», – рассказывал Иван белорусским журналистам.

Адаптация к новой стране и совсем другому климату также далась Дибанго непросто. До этого он, как и многие другие африканцы, никогда в жизни не видел снега, и столкнувшись с довольно суровыми условиями зимы на европейском континенте, сразу же заболел.

«Когда уезжал из Камеруна, там было очень жарко. А здесь такой холод… Я почти сразу простыл, поднялась температура. Так что было тяжело, к белорусскому климату пришлось привыкать», – делился воспоминаниями Дибанго.

Но в Беларуси камерунец в принципе не задержался. В этой стране Дибанго провел чуть менее полутора лет, за которые успел очень неплохо себя зарекомендовать на футбольном поле. Прежде всего, стоит отметить, что Иван с ходу сумел стать игроком основного состава «Ислочи» – весьма крепкой по меркам белорусского чемпионата команды, имеющей ряд очевидных игровых достоинств.

Всего за «Ислочь» Дибанго провел 49 матчей, в которых отличился 5 забитыми мячами и 9 результативными передачами. Все это помогло камерунцу привлечь к себе внимание из-за границы. Интерес к нему проявляли клубы из Польши и Кипра, которым не удалось согласовать вопрос трансфера африканца из «Ислочи», и в итоге Дибанго оказался в украинском «Кривбассе», что правда, с помощью «эстонского следа».

Непростая дорога в Кривбасс

Перебираться в «Кривбасс» Дибанго ни в коей степени не боялся. Он рассказывал, что наводил справки о ситуации с войной в Украине, и в целом его успокоили тем, что футбольные матчи и тренировки будут проходить на территориях, которые достаточно удалены от зоны непосредственных боевых действий.

Однако, если доверять белорусским источникам, непосредственно перейти из тамошней «Ислочи» в «Кривбасс» Дибанго не мог, так как Национальный банк Украины ввел запрет на проведение операций с физическими и юридическими лицами, представляющими Беларусь и россию. Поэтому пришлось задействовать своего рода трансферную схему, при которой камерунский Иван сперва за нераскрытую сумму был продан «Ислочью» в эстонскую «Левадию», президентом которой является украинец Виктор Левада, а уже затем на правах аренды стал футболистом бело-красно-черных».

К слову, в «Ислочи» тогда остались абсолютно довольны финансовыми нюансами перехода Дибанго. На официальном сайте белорусского клуба, как и их коллег из Эстонии, так и не была раскрыта сумма сделки, однако содержалась фраза следующего характера: «Клуб из Минского района заключил выгодную сделку с эстонской «Левадией».

В самой «Левадии» фактически мгновенный уход Дибанго в «Кривбасс» после покупки камерунца у «Ислочи» объяснили тем, что состав команды якобы полностью укомплектован (на тот момент левую «бровку» в обороне эстонцев действительно прочно застолбил за собой 30-летний игрок национальной сборной этой страны Артур Пикк, который, впрочем, уже в начале января 2023 года был отпущен свободным агентом в польскую «Одру» из Ополе, из-за чего в феврале «Левадии» пришлось приглашать на левый фланг защиты сперва Михаэля Шеннинг-Ларсена, а летом – еще и Хенри Ярвелайда).

«Дибанго показался нам хорошей инвестицией. Он качественный футболист, который может играть как левого защитника, так и на фланге полузащиты, но на данный момент у нас полностью закрыт левый фланг. Мы отправим его в аренду в «Кривбасс», – заявил еще 18 августа, когда только эстонцы оформили переход Дибанго из «Ислочи», спортивный директор «Левадии» Тармо Кинк.

Сам Дибанго также прекрасно понимал, что фактически уходит из «Ислочи» не в «Левадию», а в «Кривбасс», что косвенно подтверждает версию о том, что «эстонский след» в этой сделке был необходим только для того, чтобы осуществить ее без нарушений законодательства.

«В Эстонию мне не надо. Я подписал контракт с «Левадией», но она отдала меня в аренду «Кривбассу», поэтому сразу отправлюсь в Украину», – именно так прокомментировал ситуацию Дибанго, когда давал последнее интервью пресс-службе «Ислочи».

За год карьеры в УПЛ стал лучшим фланговым защитником лиги

Летом нынешнего года у Дибанго истек срок действия арендного соглашения, однако «Кривбасс», очевидно без особых проблем, договорился с «Левадией» не только о его пролонгации, но и о включении в сделку пункта о возможности полноценного выкупа. Вскоре после этого в отечественных СМИ появилась информация о том, что криворожский клуб получил по Дибанго два конкретных запроса – от неназванных клубов с Ближнего Востока и Словакии. Но камерунец договорился с боссами «Кривбасса», что как минимум осеннюю часть сезона проведет в Украине.

«У Дибанго есть договоренность с «Кривбассом», что до зимы он на 100% остается в Украине. Спрос на таких футболистов есть», – рассказывал в конце августа журналист Владимир Зверов.

Собственно говоря, решение остаться в УПЛ стало для Дибанго абсолютно правильным. На старте текущего сезона камерунец неожиданно для многих показал серьезный прогресс, и к настоящему моменту является очень полезной фигурой для своей команды, которая занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидирующего «Шахтера» всего-то на одно очко.На текущий момент на счету Дибанго 8 матчей в УПЛ-2023/24, в которых он отличился 1 забитым мячом и 3 результативными передачами. Болельщики «Кривбасса» уже признали камерунца лучшим игроком в рядах своей команды по итогам августа, и нет никаких сомнений, что до зимы Иван еще как минимум раз, а то и два, удостоится подобного признания.

С точки зрения статистики, Дибанго также показывает весьма и весьма пристойный уровень. В среднем за матч он осуществляет 3,2 обводки с успешностью в 61%, участвует в 21 единоборстве, из которых в 62% случаев выходит победителем, а также имеет очень достойную статистику выполненных передач в финальную треть (4,7 за 90 минут) и штрафную соперника (4,3 за 90 минут). Да и при выполнении непосредственно оборонительной работы Иван не разочаровывает главного тренера «Кривбасса» Юрия Вернидуба, участвуя в среднем в 9,2 единоборствах в защите за матч, и выигрывая 70% из них, а это просто шикарный показатель эффективности.

Неудивительно, что на текущий момент Иван Дибанго по индексу Wyscout является лучшим фланговым защитником УПЛ, хотя по итогам минувшего розыгрыша чемпионата камерунец находился даже за пределами первой десятки – на 15-й строчке аналогичного рейтинга.

Амбиции – Лига чемпионов

Очевидно, что ближайшие несколько месяцев многое покажут относительно того, сможет ли Дибанго продолжать прогрессировать и не произойдет ли у него неожиданный игровой спад. Если до зимы камерунский легионер сохранит текущую полезность для своей команды, то в начале 2024 года перед «Кривбассом» откроется перспектива неплохо заработать теперь уже на трансфере Ивана. Нужно будет лишь формализовать процедуру выкупа контракта африканца у «Левадии», после чего – договариваться с клубом, реально желающим подписать камерунца и предлагающим за него хорошие деньги.

Сам Дибанго еще летом минувшего года говорил, что ставит перед собой задачу на ближайшие пять лет попасть в состав команды, играющей в Лиге чемпионов: «Надеюсь, буду выступать в Лиге чемпионов в составе хорошей команды. И еще моя мечта – сыграть на мировом первенстве. Для этого надо попасть в сборную Камеруна».

Не исключено, что с нынешней игровой формой в самый престижный клубный турнир континента сумеет попасть и «Кривбасс», хотя учитывая мизерабельный рейтинг, который имеет нынче Украина в таблице коэффициентов УЕФА, особых шансов в следующем инновационном (с сезона-2024/25 вступает в силу реформа Лиги чемпионов) розыгрыше топового еврокубка у наших полпредов будет откровенно немного.

Но куда более очевидный путь для Дибанго – это переход вверх, так сказать, по карьерной лестнице. В «Кривбассе» Иван уже показал, что имеет хороший потенциал для развития и прогресса, и если это будет подтверждено в ближайшие месяцы еще и стабильностью выступлений, то как минимум очередной существенный шаг к мечте камерунцу выполнить будет вполне по силам.

Что же касается клуба из Кривого Рога, то ему важно делать шаг за шагом, улучшая имиджевую и экономическую составляющую привлекательности собственного бренда, для чего потребуется совсем «чуть-чуть»: сохранить нынешнюю способность регулярно набирать очки в матчах УПЛ, а также продолжать выискивать на рынке очередных малоизвестных или откровенно неизвестных исполнителей, способных расширить успешный «кейс Рифета Капича», к которому вскоре должен присоединиться и Иван Дибанго.