Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину
Донецкий «Шахтер» проиграл на старте Лиги чемпионов португальскому «Порту»
В мид-уик состоялся 1-й тур группового раунда еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.
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Украина представлена двумя командами. Донецкий «Шахтер» проиграл на старте Лиги чемпионов португальскому «Порту» (1:3), а в Лиге конференций «Заря» сыграла вничью с бельгийским «Гентом» (1:1).
Ничья Зари принесла Украине прибавку +0.200 за неделю, что дает в сумме 25.800 балла. Украина опустилась на 18-ю позицию в пятилетнем рейтинге, пропустив вперед Чехию (26.550). В сезонном рейтинге Украина имеет 1.900 и находится аж на 35-м месте (среди 55 стран).
Чехия выступила очень мощно на этой неделе – три победы в трех матчах, +1.500 в рейтинг. Чехи набрали 26.550 и обошли не только Украину, но и Израиль (26.125), и вышли на 16-ю позицию.
Дания (27.200) и Норвегия (26.875) набрали на текущей неделе немного (по одной ничьей, +0.250), сохранив перевес над Украиной более чем в один балл. Напомним, все конкуренты за 14–18 позиции имеют в групповом раунде по два представителя, только у чехов – три клуба.
Если Украина не попадет в топ-15 по итогам 5-летнего рейтинга, то останется лишь с 4-мя командами в еврокубках и всего с одним представителем в квалификации Лиги чемпионов.
Таблица коэффициентов УЕФА 2024
Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)
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Бывший агент Артема не может ничем помочь экс-клиенту
Думаю, зрозуміло чому випередили!(
в такими командами то чи 1 чи 2 представники у кваліфікації ЛЧ то однаково, і навіть краще що здобуті бали будуть ділитись лише на 4.
На жаль, це наш нинішній рівень, десь в районі 18-20 місця і будемо довший час