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Лига чемпионов
22 сентября 2023, 16:23 | Обновлено 22 сентября 2023, 16:33
1654
15

Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину

Донецкий «Шахтер» проиграл на старте Лиги чемпионов португальскому «Порту»

22 сентября 2023, 16:23 | Обновлено 22 сентября 2023, 16:33
1654
15
Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину
Getty Images/Global Images Ukraine

​В мид-уик состоялся 1-й тур группового раунда еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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Украина представлена двумя командами. Донецкий «Шахтер» проиграл на старте Лиги чемпионов португальскому «Порту» (1:3), а в Лиге конференций «Заря» сыграла вничью с бельгийским «Гентом» (1:1).

Ничья Зари принесла Украине прибавку +0.200 за неделю, что дает в сумме 25.800 балла. Украина опустилась на 18-ю позицию в пятилетнем рейтинге, пропустив вперед Чехию (26.550). В сезонном рейтинге Украина имеет 1.900 и находится аж на 35-м месте (среди 55 стран).

Чехия выступила очень мощно на этой неделе – три победы в трех матчах, +1.500 в рейтинг. Чехи набрали 26.550 и обошли не только Украину, но и Израиль (26.125), и вышли на 16-ю позицию.

Дания (27.200) и Норвегия (26.875) набрали на текущей неделе немного (по одной ничьей, +0.250), сохранив перевес над Украиной более чем в один балл. Напомним, все конкуренты за 14–18 позиции имеют в групповом раунде по два представителя, только у чехов – три клуба.

Если Украина не попадет в топ-15 по итогам 5-летнего рейтинга, то останется лишь с 4-мя командами в еврокубках и всего с одним представителем в квалификации Лиги чемпионов.

Таблица коэффициентов УЕФА 2024

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)

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таблица коэффициентов УЕФА Лига Европы Шахтер Донецк Заря Луганск выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций Порту Шахтер - Порту Заря - Гент
Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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Andrew
Цікаво чи дадуть олені з уефа росіі 4,3 цей сезон. Бо у нас граючи стільки не буде((
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+2
Spaceman
Щось дуже швидко матеріал опублікували, я очікував десь у понеділок..
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+1
Score Pion
Ну ми бачили славія Дніпро і зоря
Думаю, зрозуміло чому випередили!(
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+1
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Kamon
Греки тоже скоро обгонят нас, так что можете не выкладывать такие новости 
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+1
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Robert Monroe
У найближчі роки краще у цю таблицю не заглядати - вже писав якось. 
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0
Микола Унгурян
21 місце за результатами сезону гарантоване.  
в такими командами то чи 1 чи 2 представники у кваліфікації ЛЧ то однаково, і навіть краще що здобуті бали будуть ділитись лише на 4. 
На жаль, це наш нинішній рівень, десь в районі 18-20 місця і будемо довший час
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0
OKs100
К сожалению, наша реальная позиция около топ 30.
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0
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wojsergivan
А верните в уаф  павелку ахметова и всех его бандюков и вообще с УЕФА вылетите 
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-1
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