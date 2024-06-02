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  4. Куртуа обратился к Лунину после победного финала ЛЧ. Что сказал Тибо?
Лига чемпионов
02 июня 2024, 01:04 |
2693
0

Куртуа обратился к Лунину после победного финала ЛЧ. Что сказал Тибо?

Тибо выразил благодарность украинскому голкиперу

02 июня 2024, 01:04 |
2693
0
Куртуа обратился к Лунину после победного финала ЛЧ. Что сказал Тибо?
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Реал» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Место в стартовом составе «Реала» занял бельгийский вратарь Тибо Куртуа, а Андрей Лунин остался в запасе. После матча Тибо выразил благодарность украинскому голкиперу.

«Мы должны поблагодарить Андрея Лунина за все», – сказал Куртуа.

После матча с «Боруссией» Лунин вошел в историю украинского футбола.

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Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Боруссия Д - Реал Тибо Куртуа
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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