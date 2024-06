Куртуа обратился к Лунину после победного финала ЛЧ. Что сказал Тибо?

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Реал» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Место в стартовом составе «Реала» занял бельгийский вратарь Тибо Куртуа, а Андрей Лунин остался в запасе. После матча Тибо выразил благодарность украинскому голкиперу.



«Мы должны поблагодарить Андрея Лунина за все», – сказал Куртуа.

После матча с «Боруссией» Лунин вошел в историю украинского футбола.

🗣️ Thibaut Courtois: “We have to thank Andriy Lunin for everything.” pic.twitter.com/SnmFgSDMRd