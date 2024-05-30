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  4. Ястремская нашла объяснение неудачной игре после Australian Open 2024
Ролан Гаррос
30 мая 2024, 23:35 |
443
0

Ястремская нашла объяснение неудачной игре после Australian Open 2024

Даяна заявила, что из-за болезни не могла показывать хороший уровень тенниса

30 мая 2024, 23:35 |
443
0
Ястремская нашла объяснение неудачной игре после Australian Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская объяснила, почему после полуфинала Открытого чемпионата Австралии 2024 не сумела продолжить показывать высокий уровень тенниса:

– Прорыв на недавнем АО у вас что-то изменил?

– Я почти о нем не вспоминаю. Такое ощущение, что он случился очень давно. Интересно, что между Мельбурном и Парижем я не показывала результатов, на которые рассчитывала.

Почти месяц вообще просто выпал. Сначала заболела в Индиан-Уэллсе, затем перед Чарльстоном. Вернувшись в Ниццу, ничего не делала и улетела в Мадрид. Кроме кашля и насморка ничего оттуда не привезла. В Риме тоже находилась в болезненном состоянии. И вот только сейчас наконец-то хорошо себя чувствую, – призналась Даяна.

Ястремская на этой неделе пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос 2024, где сыграет против Коко Гофф. Даяна также прокомментировала предстоящую встречу против американки.

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Даяна Ястремская Australian Open 2024 Ролан Гаррос 2024
Даниил Агарков Источник: Чемпион
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