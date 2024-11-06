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  4. ФОТО. Оголила ножки. Украинская теннисистка впечатлила своим видом
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06 ноября 2024, 05:59 |
192
0

ФОТО. Оголила ножки. Украинская теннисистка впечатлила своим видом

Иванна Ястремская снова зажгла соцсети

06 ноября 2024, 05:59 |
192
0
ФОТО. Оголила ножки. Украинская теннисистка впечатлила своим видом
Instagram. Иванна Ястремская

Украинская теннисистка Иванна Ястремская не сбавляет оборотов на своей странице в Instagram.

Девушка любит ночную жизнь и щедро делится своими красивыми фото – на этот раз 17-летняя теннисистка опубликовала несколько фото в вечернем платье.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Наиболее частым комментарием к этой публикации были влюбленные смайлы – также подписчики восхищались красотой девушки:

«Красивая», «красотка», – писали они.

Напомним, что Иванна совсем недавно опубликовала роскошную фотосессию.

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Иванна Ястремская Даяна Ястремская фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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