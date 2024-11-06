ФОТО. Оголила ножки. Украинская теннисистка впечатлила своим видом
Иванна Ястремская снова зажгла соцсети
Украинская теннисистка Иванна Ястремская не сбавляет оборотов на своей странице в Instagram.
Девушка любит ночную жизнь и щедро делится своими красивыми фото – на этот раз 17-летняя теннисистка опубликовала несколько фото в вечернем платье.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Наиболее частым комментарием к этой публикации были влюбленные смайлы – также подписчики восхищались красотой девушки:
«Красивая», «красотка», – писали они.
Напомним, что Иванна совсем недавно опубликовала роскошную фотосессию.
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