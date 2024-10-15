Другие новости15 октября 2024, 21:00 |
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ФОТО. «Привет, спишь?». Обворожительная сестра Ястремской зажгла Instagram
Иванна Ястремская опубликовала очень эффектную фотосессию
15 октября 2024, 21:00 |
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Украинская теннисистка Иванна Ястремская продемонстрировала, что вполне могла бы переквалифицироваться в модель.
Её последние посты в IG вызвали множество реакций – её подписчики не ожидали таких смелых публикаций.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Сестра Даяны показала насколько красивой она может быть, использовав достаточно откровенный образ.
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