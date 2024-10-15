ФОТО. «Привет, спишь?». Обворожительная сестра Ястремской зажгла Instagram

Украинская теннисистка Иванна Ястремская продемонстрировала, что вполне могла бы переквалифицироваться в модель.

Её последние посты в IG вызвали множество реакций – её подписчики не ожидали таких смелых публикаций.

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Сестра Даяны показала насколько красивой она может быть, использовав достаточно откровенный образ.

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