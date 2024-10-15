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15 октября 2024, 21:00 |
466
0

ФОТО. «Привет, спишь?». Обворожительная сестра Ястремской зажгла Instagram

Иванна Ястремская опубликовала очень эффектную фотосессию

15 октября 2024, 21:00 |
466
0
ФОТО. «Привет, спишь?». Обворожительная сестра Ястремской зажгла Instagram
Instagram. Иванна Ястремская

Украинская теннисистка Иванна Ястремская продемонстрировала, что вполне могла бы переквалифицироваться в модель.

Её последние посты в IG вызвали множество реакций – её подписчики не ожидали таких смелых публикаций.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Сестра Даяны показала насколько красивой она может быть, использовав достаточно откровенный образ.

Приятного просмотра:

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Даяна Ястремская Иванна Ястремская фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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