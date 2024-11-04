Рейтинг WTA. Крутой скачок Лопаты на 163 позиции, осталась ли Костюк 18-й?

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе женщины сыграли на турнирах WTA 250 в Цзюцзяне, Гонконге и Мериде.

В топ-10 никаких изменений не произошло. Лучшие теннисистки прямо сейчас соревнуются на WTA Finals 2024. В первой двадцатке по одной позиции улучшили Паула Бадоса (теперь 11-я) и Диана Шнайдер (12-я). Анна Калинская упала на две строчки (14-я).

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Марта Костюк сохранила 18-е место. Одну строчку потеряла Элина Свитолина. Позиции Даяны Ястремской, Ангелины Калининой и Леси Цуренко не изменились.

Юлия Стародубцева опустилась на пять мест, а Дарья Снигур – на 24. Лучший прогресс среди представительниц Украины у Анастасии Лопаты – +163 строчки, которой засчитали баллы за трофей на 75-тысячнике в США на позапрошлой неделе.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок осталась 3-й ракеткой мира в парном разряде.

Надежда Киченок опустилась на 1 строчку, Марта Костюк сохранила позицию.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Украинки в парном рейтинге WTA