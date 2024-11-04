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  4. Кто впервые выиграл трофей? Состоялись финалы в Цзюцзяне, Гонконге и Мериде
WTA
04 ноября 2024, 05:19 |
72
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Кто впервые выиграл трофей? Состоялись финалы в Цзюцзяне, Гонконге и Мериде

Титулы завоевали Виктория Голубич, Диана Шнайдер и Зейнеп Сонмез

04 ноября 2024, 05:19 |
72
0
Кто впервые выиграл трофей? Состоялись финалы в Цзюцзяне, Гонконге и Мериде
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Голубич

С 28 октября по 4 ноября состоялись хардовые турниры WTA 250: в Цзюцзяне (Китай), Гонконге и Мериде (Мексика).

Победительницей на кортах Цзюцзяна стала Виктория Голубич, которая в финале одолела Ребекку Шрамкову в двух сетах. Швейцарская теннисистка выиграла свой второй титул WTA в карьере. Впервые ей это удалось 2016 году на грунтовых кортах в Гштааде.

В Гонконге трофей завоевала «нейтралка» Диана Шнайдер, выиграв в решающей встрече у Кэти Бултер. Для нее это 4-й трофей в карьере – все в 2024 году.

В Мексике чемпионкой стала Зейнеп Сонмез. Представительница Турции в финальном поединке обыграла Энн Ли. Зейнеп впервые в карьере выиграла трофей на уровне WTA.

WTA 250 Цзюцзян. Хард. Финад

  • Виктория Голубич (Швейцария) – Ребекка Шрамкова (Словакия) [2] – 6:3, 7:5

WTA 250 Гонконг. Хард. Финал

  • Диана Шнайдер [1] – Кэти Бултер (Великобритания) [2] – 6:1, 6:2

WTA 250 Мерида. Хард. Финал

  • Зейнеп Сонмез (Турция) – Энн Ли (США) – 6:2, 6:1

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WTA Гонконг WTA Мерида Зейнеп Сонмез Энн Ли Ребекка Шрамкова Виктория Голубич Диана Шнайдер Кэти Бултер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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