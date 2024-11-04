Кто впервые выиграл трофей? Состоялись финалы в Цзюцзяне, Гонконге и Мериде
Титулы завоевали Виктория Голубич, Диана Шнайдер и Зейнеп Сонмез
С 28 октября по 4 ноября состоялись хардовые турниры WTA 250: в Цзюцзяне (Китай), Гонконге и Мериде (Мексика).
Победительницей на кортах Цзюцзяна стала Виктория Голубич, которая в финале одолела Ребекку Шрамкову в двух сетах. Швейцарская теннисистка выиграла свой второй титул WTA в карьере. Впервые ей это удалось 2016 году на грунтовых кортах в Гштааде.
В Гонконге трофей завоевала «нейтралка» Диана Шнайдер, выиграв в решающей встрече у Кэти Бултер. Для нее это 4-й трофей в карьере – все в 2024 году.
В Мексике чемпионкой стала Зейнеп Сонмез. Представительница Турции в финальном поединке обыграла Энн Ли. Зейнеп впервые в карьере выиграла трофей на уровне WTA.
WTA 250 Цзюцзян. Хард. Финад
- Виктория Голубич (Швейцария) – Ребекка Шрамкова (Словакия) [2] – 6:3, 7:5
WTA 250 Гонконг. Хард. Финал
- Диана Шнайдер [1] – Кэти Бултер (Великобритания) [2] – 6:1, 6:2
WTA 250 Мерида. Хард. Финал
- Зейнеп Сонмез (Турция) – Энн Ли (США) – 6:2, 6:1
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