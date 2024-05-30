ЯСТРЕМСКАЯ: «Гофф? Играли в Мадриде. Хотя игрой мое исполнение не назвать»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 32) прокомментировала победу над Ван Яфань (Китай, WTA 68) на Ролан Гаррос 2024, а также высказалась о предстоящем поединке против Коко Гофф (США, WTA 3) в 3-м раунде соревнований в Париже:

– Даяня, смотря за ходом поединка, предположу, что вы планировали завершить его до начала дождя?

– Да, так и есть (смеется). Выходя на корт, поставила задачу справиться четко и быстро. Хотелось избежать остановок матчей и рваного темпа. Вчера был очень тяжелый день. Мы сидели в комплексе до вечера.

– То есть провели целый день на стадионе?

– По сути, да. До 17:00. Сначала я стояла в расписании вторым запуском. Утром размялась, переоделась и пошел дождь. И потом один перенос матча сменялся другим каждый час. Причем, меня за это время передвинули на первый запуск в случае возобновления матчей. Я перевела ответственность за начало разминки на своего тренера, следившего за метеообстановкой. А сама прилегла минут на 20, но проснулась почти через полтора часа. День ожидаемо завершился отменой всех матчей...

– Против китаянки Вань Яфань вы пытались действовать агрессивно, первым номером или максимально неудобно сопернице?

– Я просмотрела ее матч первого круга, ведь раньше с ней не то что не играла, даже не тренировалась. Примерный план у меня сложился, но в основном все было от своей игры. Причем толком я сегодня и не размялась. Отработать подачу и прием, например, не удалось. Сказала себе, что главное собранно действовать весь поединок, а не отрезками. Тем более, риск очередного перерыва из-за дождя только увеличивался. В конце уступаю 15:30 и чувствую – ветерок усиливается, резко темнеет из-за облаков. Стою на приеме и вместо концентрироваться, куда отбивать, думаю – давай-давай быстрее, сейчас же резко польет, рискуй! К счастью, риск оправдался – сразу после нашего финального розыгрыша пошел дождь.

– Дальше за сеткой – третья ракетка мира Коко Гофф. На что нужно обратить в первую очередь?

– Мы с ней играли в Мадриде. Хотя игрой мое исполнение вряд ли назовешь. Не знаю, что со мной произошло. Поймала небольшой заскок. Ничего не чувствовала – ни мяч, ни корт. Как ей успешно противостоять? Стили у нас далеко неодинаковы. Она больше использует топспины, контратакующая теннисистка. Я стараюсь больше действовать в корт, плотно. Посмотрим, но точно будет интересно. Никаких особых ожиданий, буду работать по ситуации, – заявила Ястремская.

Поединок Даяны и Коко запланирован на 31 мая в 13:00 по Киеву.