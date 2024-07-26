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26 июля 2024, 22:57 | Обновлено 26 июля 2024, 23:25
894
6

ФОТО. Шевченко посетил открытие Олимпийских игр 2024 в Париже

26 июля в Париже проходит церемония открытия Олимпиады

26 июля 2024, 22:57 | Обновлено 26 июля 2024, 23:25
894
6
ФОТО. Шевченко посетил открытие Олимпийских игр 2024 в Париже
УАФ. Андрей Шевченко

26 июля в Париже, столице Франция, проходит церемония открытия Олимпийских игр 2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Яркое мероприятие проходят на Jardins du Trocadero, на открытом пространстве на берегу реки Сена.

Мероприятие посетил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, который поделился соответствующей фотографией в своем Инстаграме.

Украину на Олимпиаде представят 140 спортсменов, которые будут соревноваться в 23 видах спорта. Олимпийские игры во Франции продолжатся до 11 августа.

ФОТО. Шевченко посетил открытие Олимпийских игр 2024 года в Париже

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церемония открытия Олимпийские игры 2024 Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 6
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Mamay
коли він на роботу ходить
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+4
Boodya
Він в Україні хоч буває?
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0
Андрей Головнин
Какое оно убогое!
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-3
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