ФОТО. Шевченко посетил открытие Олимпийских игр 2024 в Париже

26 июля в Париже, столице Франция, проходит церемония открытия Олимпийских игр 2024.

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Яркое мероприятие проходят на Jardins du Trocadero, на открытом пространстве на берегу реки Сена.

Мероприятие посетил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, который поделился соответствующей фотографией в своем Инстаграме.

Украину на Олимпиаде представят 140 спортсменов, которые будут соревноваться в 23 видах спорта. Олимпийские игры во Франции продолжатся до 11 августа.

ФОТО. Шевченко посетил открытие Олимпийских игр 2024 года в Париже