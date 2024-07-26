ФОТО. Шевченко посетил открытие Олимпийских игр 2024 в Париже
26 июля в Париже проходит церемония открытия Олимпиады
26 июля в Париже, столице Франция, проходит церемония открытия Олимпийских игр 2024.
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Яркое мероприятие проходят на Jardins du Trocadero, на открытом пространстве на берегу реки Сена.
Мероприятие посетил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, который поделился соответствующей фотографией в своем Инстаграме.
Украину на Олимпиаде представят 140 спортсменов, которые будут соревноваться в 23 видах спорта. Олимпийские игры во Франции продолжатся до 11 августа.
ФОТО. Шевченко посетил открытие Олимпийских игр 2024 года в Париже
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