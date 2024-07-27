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27.07.2024 20:00 - : -
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Украина. Премьер лига
27 июля 2024, 02:14 | Обновлено 27 июля 2024, 02:56
113
0

Динамо Загреб – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

27 июля 2024, 02:14 | Обновлено 27 июля 2024, 02:56
113
0
Динамо Загреб – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В субботу, 27-го июля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся загребское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Загребе (Хорватия), на поле стадиона «Максимир», начало в 20:00.

Действующие чемпионы Украины завершают подготовку к новому сезону. И пока основные конкуренты разминаются на еврокубках, «Шахтер» все еще играет в контрольных матчах. Против одного из наиболее сильных клубов Хорватии их будет сразу два за два календарных дня, и первый команда Марино Пушича уже успела проиграть накануне (0:1). Но там был резервный состав, а теперь «горняки» сыграют основной.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» З – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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