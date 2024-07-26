Довбик согласовал контракт с Ромой, жена игрока хочет в Рим
Юлия Довбик одобрила вариант с Ромой
По информации La Gazzetta dello Sport, форвард Артем Довбик согласовал с «Ромой» контракт на 4 сезона с зарплатой в 3 миллиона евро в год. Теперь итальянскому клубу нужно окончательно договориться с «Жироной».
Сообщается, что важным фактором для игрока стало мнение жены Юлии, которой больше нравится вариант с Римом, а не с мадридским «Атлетико».
Волки намерены сделать все, чтобы заполучить Довбика.
Трансфер оценивается в 32 миллиона евро + бонусы. Ранее «Жирона» договорилась с «Атлетико», но мадридцы не достигли соглашения с нападающим, чем воспользовалась «Рома».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец приблизился к трансферу в римский клуб
Флаг Украины будут нести призеры ОИ Элина Свитолина и Михаил Романчук