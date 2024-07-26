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  4. Довбик согласовал контракт с Ромой, жена игрока хочет в Рим
Италия
26 июля 2024, 17:28 |
1844
9

Довбик согласовал контракт с Ромой, жена игрока хочет в Рим

Юлия Довбик одобрила вариант с Ромой

26 июля 2024, 17:28 |
1844
9
Довбик согласовал контракт с Ромой, жена игрока хочет в Рим
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

По информации La Gazzetta dello Sport, форвард Артем Довбик согласовал с «Ромой» контракт на 4 сезона с зарплатой в 3 миллиона евро в год. Теперь итальянскому клубу нужно окончательно договориться с «Жироной».

Сообщается, что важным фактором для игрока стало мнение жены Юлии, которой больше нравится вариант с Римом, а не с мадридским «Атлетико».

Волки намерены сделать все, чтобы заполучить Довбика.

Трансфер оценивается в 32 миллиона евро + бонусы. Ранее «Жирона» договорилась с «Атлетико», но мадридцы не достигли соглашения с нападающим, чем воспользовалась «Рома».

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Артем Довбик Юлия Довбик Рома Рим Жирона Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 9
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Pop
Если так, то Довбик-довбень
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+2
Максим Колісник
Фіговий варіант однозначно
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+1
stalevar1250
Каблук! Пазик2. 0
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0
Vbolivalnyk-Peter
Юлії пофіг чи то Рим чи то Мадрид - а от 3,5 ляма євро за рік - в очах "бакси" засвітилися (як у Скруджа МсДака коли бачив золото). Якби давали скажімо 10 млн. $ за рік, їй би і умовний Перемишль підійшов би (головне щоб то не в Україні, і бабла побільше....)
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0
New Zealander
Ну поделает она селфи возле колизея. А дальше шо? Ради этого стоило менять обстановку?
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0
Prunus armeniaca
Это тёща так решила.
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-1
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ТвояМамка
Бабя всё решает? ну ладн. куколд
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-6
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