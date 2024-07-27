Израиль U23

27 июля на Парк де Пренс в Париже пройдет матч 2-го тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024, в котором сборная Израиля встретится с командой Парагвая. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Израиль U-23

Команда Израиля впервые квалифицировалась на Олимпийские игры именно в молодежном формате. В 1968 и 1976 годах играл взрослый вариант, причем был четвертьфиналистом, но с конца прошлого века регламент изменили, установив верхнюю планку по возрасту. Да и сейчас бело-синим повезло. Они блеснули на прошлогоднем Евро U-21, дойдя до полуфинала. Там уступили Англии, которая в итоге и выиграла чемпионат. Но сборная Англии в Олимпиадах не участвует, так что три заветных пропуска получили: проигравшая в финале Испания и полуфиналисты – Израиль и Украина. На ОИ Израиль в матче с Мали открыл счет в начале второго тайма – помог Диалло, оформивший автогол. Соперник быстро отыгрался, но большего не достиг. Игра закончилось ничьей (1:1).

Ставки на матч Израиль U-23 – Парагвай U-23

Парагвай U-23

Сборная Парагвая проходила полноценный отбор в несколько раундов, чтобы поехать в Париж. На обоих этапах гуарани заканчивали в паре лидеров с Аргентиной. Причем в решающем раунде – в квартете с альбиселестес, Венесуэлой и Бразилией – команде Парагвая удалось выиграть турнир, не пустив на Игры будущего победителя – селесао! Перед стартом ОМ южноамериканцы провели несколько спаррингов, где выглядели неплохо. Был проведен яркий спарринг против Украины (2:2). На старте ОИ команда Парагвая встретилась с лучшим представителем Азии – Японией. Представители Азии уничтожили соперников (5:0). Долго у самураев было минимальное преимущество, но в последние полчаса латиноамериканцы вдруг посыпались.

Статистика личных встреч

Впервые сборные Израиля U-23 и Парагвая U-23 сыграют друг против друга.

Прогноз

GGBET не ставит крест на парагвайцах. Более того, они сейчас идут минимальными фаворитами. Кажется, израильтян недооценивают, и можно ставить на их победу с форой 0 (коэффициент – 1,96).