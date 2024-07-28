Новый Килианн у Франции. Футбол на ОИ: определены два четвертьфиналиста
В 1/4 финала досрочно пробились сборные Испании и Японии
24 июля во Франции состоялись матчи 2-го тура футбольного турнира Олимпийских игр 2024.
В вечернем матче Франция U-23 под руководством Тьерри Анри одержала непростую победу над Гвинеей U-23 (1:0).
Единственный гол для французов забил Килианн Сильдилья. Ему пророчат славу тезки – Килиана Мбаппе.
В 1/4 финала досрочно пробились сборные Испании и Японии, выигравшие по два матча.
Сборная Украины U-23 в драматичном матче выиграла матч 2-го тура у команды Марокко U-23 (2:1).
Поединки 3-го тура футбольного турнира ОИ у мужчин пройдут 30 июля, Украина сыграет с Аргентиной.
Олимпийские игры 2024. Футбол
Мужчины. 2-й тур, 27 июля
Группа A
20:00. Новая Зеландия – США – 1:4 (Марсель)
Голы: Рендалл, 78 – Михайлович, 8, Циммерман, 12, Бузио, 30, Ааронсон, 58
22:00. Франция – Гвинея – 1:0 (Ницца)
Гол: Сильдилья, 76
Группа B
16:00. Аргентина – Ирак – 3:1 (Лион)
Голы: Альмада, 13, Гонду, 62, Фернандес, 85 – Хуссейн, 45+4.
18:00. Украина – Марокко – 2:1 (Сент-Этьен)
Голы: Крыськив, 22, Краснопир, 90+8 – Рахими, 64 (пен).
Группа С
16:00. Доминиканская Республика – Испания – 1:3 (Париж)
Голы: Монтес Де Оса, 38 – Фермин Лопес, 24, Баэна, 55, Гутьеррес, 70
18:00. Узбекистан – Египет – 0:1 (Нант)
Гол: Ахмед Кука, 11
Группа D
20:00. Израиль – Парагвай – 2:4 (Париж)
Голы: Гендельман, 53, Глух, 80 – Фернандес, 25, 90+6, Энсисо, 69, Фабиан Бальбуэна, 90+3
22:00. Япония – Мали – 1:0 (Бордо)
Гол: Ямамото, 82
Турнирные таблицы
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