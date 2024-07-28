Новый Килианн у Франции. Футбол на ОИ: определены два четвертьфиналиста

24 июля во Франции состоялись матчи 2-го тура футбольного турнира Олимпийских игр 2024.

В вечернем матче Франция U-23 под руководством Тьерри Анри одержала непростую победу над Гвинеей U-23 (1:0).

Единственный гол для французов забил Килианн Сильдилья. Ему пророчат славу тезки – Килиана Мбаппе.

В 1/4 финала досрочно пробились сборные Испании и Японии, выигравшие по два матча.

Сборная Украины U-23 в драматичном матче выиграла матч 2-го тура у команды Марокко U-23 (2:1).

Поединки 3-го тура футбольного турнира ОИ у мужчин пройдут 30 июля, Украина сыграет с Аргентиной.

Олимпийские игры 2024. Футбол

Мужчины. 2-й тур, 27 июля

Группа A

20:00. Новая Зеландия – США – 1:4 (Марсель)

Голы: Рендалл, 78 – Михайлович, 8, Циммерман, 12, Бузио, 30, Ааронсон, 58

22:00. Франция – Гвинея – 1:0 (Ницца)

Гол: Сильдилья, 76

Группа B

16:00. Аргентина – Ирак – 3:1 (Лион)

Голы: Альмада, 13, Гонду, 62, Фернандес, 85 – Хуссейн, 45+4.

18:00. Украина – Марокко – 2:1 (Сент-Этьен)

Голы: Крыськив, 22, Краснопир, 90+8 – Рахими, 64 (пен).

Группа С

16:00. Доминиканская Республика – Испания – 1:3 (Париж)

Голы: Монтес Де Оса, 38 – Фермин Лопес, 24, Баэна, 55, Гутьеррес, 70

18:00. Узбекистан – Египет – 0:1 (Нант)

Гол: Ахмед Кука, 11

Группа D

20:00. Израиль – Парагвай – 2:4 (Париж)

Голы: Гендельман, 53, Глух, 80 – Фернандес, 25, 90+6, Энсисо, 69, Фабиан Бальбуэна, 90+3

22:00. Япония – Мали – 1:0 (Бордо)

Гол: Ямамото, 82

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