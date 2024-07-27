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Футбол
27 июля 2024, 20:15 | Обновлено 27 июля 2024, 20:24
6863
28

Все по 3 очка! Украина делит второе место с Марокко в турнирной таблице ОИ

Подопечные Ротаня в меньшинстве вырвали победу над командой из Африки

27 июля 2024, 20:15 | Обновлено 27 июля 2024, 20:24
6863
28
Все по 3 очка! Украина делит второе место с Марокко в турнирной таблице ОИ
Getty Images/Global Images Ukraine

27 июля сборная Украины U-23 в Сент-Этьене провела второй матч на Олимпийских играх 2024.

Подопечные Руслана Ротаня в меньшинстве вырвали победу над командой Марокко U-23. Решающий гол забил Игорь Краснопир на 90+8 минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре Украина уступила Ираку (1:2), а сборная Марокко в драматичной игре нанесла поражение Аргентине (2:1). Во второй игровой день Аргентина справилась с Ираком (3:1).

Турнирное положение после 2-го тура: Аргентина, Украина, Марокко, Ирак (по 3 очка).

В турнирной таблице ОИ по разнице мячей лидирует Аргентина (мячи 4–3), Украина делит второе место с Марокко (мячи 3–3), замыкает таблицу Ирак (мячи 3–4).

В матчах 3-го тура 30 июля Украина сыграет против Аргентины, а Марокко встретится с Ираком.

В 1/4 финала выйдут по две лучших команды каждого квартета. Чтобы не зависеть от результата матча конкурентов, сине-желтым нужна победа над Аргентиной. Ничья устроит сине-желтых только в случае, если Марокко и Ирак разойдутся миром и забьют мячей меньше, чем Украина.

Ситуация в группе напоминает ту, которая сложилась у сборной Украины на Евро-2024 когда все 4 команды набрали по 4 очка. Тогда в итоге Украина оказалась за бортом плей-офф из-за худшей разницы мячей.

Олимпийские игры 2024. Футбол

Мужчины. 2-й тур, 27 июля

Группа B

16:00. Аргентина – Ирак – 3:1 (Лион)

Голы: Альмада, 13, Гонду, 62, Фернандес, 85 – Хуссейн, 45+4.

18:00. Украина – Марокко – 2:1 (Сент-Этьен)

Голы: Крыськив, 22, Краснопир, 90+8 – Рахими, 64 (пен).

Турнирная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 28
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Катя
знову у всіх рівні очки, десь я вже це бачила...
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+5
dudigo78
Яка різниця на якому ми зараз місці. Це не євро і тут 3 місце нічого не дає. Тому всеодно треба перемагати аргентинців
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+3
Serhiikher
Проиграет Аргентине и будет 4 вот увидите. Нужно играть и выигрывать было Ирак, а так домой 
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+3
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nick07
Щось не зрозумів, чому наші 3? Якщо однакова різниця то хіба не рахують очні зустрічі? 
Шанси мінімальні що пройдемо, але тут питання крім гравців олімпійської та тренерів більше до власників ДК і ШД - що, плять заважало відпустити лідерів? 
Та і забарний з мудриком дуже швидко звідки вицшли
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+3
Показать Скрыть 4 ответа
Gargantua
самое слабое место это центр защиты.
Батагов ценится за первый пас, но в единоборствах и выборе позиции он слабый. А Таловеров и Салюк вообще низкого уровня защитники.
Должен был играть Слюбик. Но Гриша отомстил всему миру не отпустив парня на Олимпиаду.
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0
Prunus armeniaca
Украина делит второе место с Марокко в турнирной таблице!!!
 А Марокко выше просто по алфавиту.  Ведь пока все  туры не сыграли - личные встречи не рассматриваются. Закрутки нет
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0
Prunus armeniaca
Король Марокко разрешил.
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0
AndiM
При будь якому результаті суперників, якщо в матчі зі збірною ліліпута не буде перемоги - то поїдуть додому, а всякі максі хз куди поїдуть, але нехай це роблять вже зараз. І що це на фото за стрьомна сива бабка?
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-1
TolsTIyELF
По моему глючна таблица. Мы прошли Мароко, они не могут быть выше нас. Скорее всего на втором месте именно Украина. 
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-1
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luceorius
 В останньому турі у групі нас влаштують нічиї з однаковим рахунком в обох матчах. Щоправда, це досить валідольно.  
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-2
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micha(ZAKARPATTJA)
Це лише на спорт уа ми треті. Офіційні таблиці - другі
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-2
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