Все по 3 очка! Украина делит второе место с Марокко в турнирной таблице ОИ
Подопечные Ротаня в меньшинстве вырвали победу над командой из Африки
27 июля сборная Украины U-23 в Сент-Этьене провела второй матч на Олимпийских играх 2024.
Подопечные Руслана Ротаня в меньшинстве вырвали победу над командой Марокко U-23. Решающий гол забил Игорь Краснопир на 90+8 минуте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом туре Украина уступила Ираку (1:2), а сборная Марокко в драматичной игре нанесла поражение Аргентине (2:1). Во второй игровой день Аргентина справилась с Ираком (3:1).
Турнирное положение после 2-го тура: Аргентина, Украина, Марокко, Ирак (по 3 очка).
В турнирной таблице ОИ по разнице мячей лидирует Аргентина (мячи 4–3), Украина делит второе место с Марокко (мячи 3–3), замыкает таблицу Ирак (мячи 3–4).
В матчах 3-го тура 30 июля Украина сыграет против Аргентины, а Марокко встретится с Ираком.
В 1/4 финала выйдут по две лучших команды каждого квартета. Чтобы не зависеть от результата матча конкурентов, сине-желтым нужна победа над Аргентиной. Ничья устроит сине-желтых только в случае, если Марокко и Ирак разойдутся миром и забьют мячей меньше, чем Украина.
Ситуация в группе напоминает ту, которая сложилась у сборной Украины на Евро-2024 когда все 4 команды набрали по 4 очка. Тогда в итоге Украина оказалась за бортом плей-офф из-за худшей разницы мячей.
Олимпийские игры 2024. Футбол
Мужчины. 2-й тур, 27 июля
Группа B
16:00. Аргентина – Ирак – 3:1 (Лион)
Голы: Альмада, 13, Гонду, 62, Фернандес, 85 – Хуссейн, 45+4.
18:00. Украина – Марокко – 2:1 (Сент-Этьен)
Голы: Крыськив, 22, Краснопир, 90+8 – Рахими, 64 (пен).
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец приблизился к переходу в «Челси»
Sport.ua представляет анонс первого дня ОИ-2024 совместно с FAVBET
Шанси мінімальні що пройдемо, але тут питання крім гравців олімпійської та тренерів більше до власників ДК і ШД - що, плять заважало відпустити лідерів?
Та і забарний з мудриком дуже швидко звідки вицшли
Батагов ценится за первый пас, но в единоборствах и выборе позиции он слабый. А Таловеров и Салюк вообще низкого уровня защитники.
Должен был играть Слюбик. Но Гриша отомстил всему миру не отпустив парня на Олимпиаду.
А Марокко выше просто по алфавиту. Ведь пока все туры не сыграли - личные встречи не рассматриваются. Закрутки нет