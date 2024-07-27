Все по 3 очка! Украина делит второе место с Марокко в турнирной таблице ОИ

27 июля сборная Украины U-23 в Сент-Этьене провела второй матч на Олимпийских играх 2024.

Подопечные Руслана Ротаня в меньшинстве вырвали победу над командой Марокко U-23. Решающий гол забил Игорь Краснопир на 90+8 минуте.

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В первом туре Украина уступила Ираку (1:2), а сборная Марокко в драматичной игре нанесла поражение Аргентине (2:1). Во второй игровой день Аргентина справилась с Ираком (3:1).

Турнирное положение после 2-го тура: Аргентина, Украина, Марокко, Ирак (по 3 очка).

В турнирной таблице ОИ по разнице мячей лидирует Аргентина (мячи 4–3), Украина делит второе место с Марокко (мячи 3–3), замыкает таблицу Ирак (мячи 3–4).

В матчах 3-го тура 30 июля Украина сыграет против Аргентины, а Марокко встретится с Ираком.

В 1/4 финала выйдут по две лучших команды каждого квартета. Чтобы не зависеть от результата матча конкурентов, сине-желтым нужна победа над Аргентиной. Ничья устроит сине-желтых только в случае, если Марокко и Ирак разойдутся миром и забьют мячей меньше, чем Украина.

Ситуация в группе напоминает ту, которая сложилась у сборной Украины на Евро-2024 когда все 4 команды набрали по 4 очка. Тогда в итоге Украина оказалась за бортом плей-офф из-за худшей разницы мячей.

Олимпийские игры 2024. Футбол

Мужчины. 2-й тур, 27 июля

Группа B

16:00. Аргентина – Ирак – 3:1 (Лион)

Голы: Альмада, 13, Гонду, 62, Фернандес, 85 – Хуссейн, 45+4.

18:00. Украина – Марокко – 2:1 (Сент-Этьен)

Голы: Крыськив, 22, Краснопир, 90+8 – Рахими, 64 (пен).

Турнирная таблица