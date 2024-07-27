Фантастическая развязка. Сборная Украины U-23 в меньшинстве одолела Марокко
Украинцы вырвали победу на девятой компенсированной минуте
Отчет о матче ожидайте позже.
Олимпиада-2024. Футбол. 2-й тур
Украина U-23 – Марокко U-23 – 2:1
Голы: Крыськив (22), Краснопир (99) – Рахими (64, пенальти)
Предупреждения: Сикан (34), Хлань (52), Рубчинский (72), Крупский (79), Сыч (90) – Ричардсон (37), Хакими (71)
Удаление: Салюк (61, грубая игра)
Украина U-23: Фесюн – Крупский, Салюк, Батагов, Мартынюк (Сыч, 75), Рубчинский, Брагару (Очеретько, 65), Крыськив (Таловеров, 65), Михайленко (Федор, 78), Хлань, Сикан (Краснопир, 65).
Марокко U-23: Мунир – Хакими, Букамир, Таргаллин, Эль-Уахди, Ричардсон, Эль-Аззузи (Накач, 87), Аззальзули, Эль-Ханнусс, Бен Сегир (Ахомаш, 87), Рахими (Мохуб, 87).
Арбитр: Эктор Сорто Мартинес (Гондурас)
Стадион: «Стад Жоффруа-Гишар» (Сент-Этьен)
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Але тут піздюки хочаб грають у футбол,А не продають себе,як наша основна "збірна"....
И укрепить команду нужно было Бондоренком, Судаковым, Бржком, Волошиным, Мудриком, Трубиным, Мудриком.
А потому команду нужно не поливать говном а поддерживать.
Слава Україні!
Ну, і сподіваюсь Ротань взяв у четвертої арбітрині номерок - всю гру до неї підкатував))
ну что в третьем матчи на ОИ делаем историю садим на бутылку аргов