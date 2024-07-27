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Олимпийский футбольный турнир
УКРАИНА U23
27.07.2024 18:00 – FT 2 : 1
Марокко U23
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Сборная УКРАИНЫ
27 июля 2024, 20:05 | Обновлено 27 июля 2024, 20:09
3602
50

Фантастическая развязка. Сборная Украины U-23 в меньшинстве одолела Марокко

Украинцы вырвали победу на девятой компенсированной минуте

27 июля 2024, 20:05 | Обновлено 27 июля 2024, 20:09
3602
50
Фантастическая развязка. Сборная Украины U-23 в меньшинстве одолела Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Олимпиада-2024. Футбол. 2-й тур

Украина U-23 – Марокко U-23 – 2:1

Голы: Крыськив (22), Краснопир (99) – Рахими (64, пенальти)

Предупреждения: Сикан (34), Хлань (52), Рубчинский (72), Крупский (79), Сыч (90) – Ричардсон (37), Хакими (71)

Удаление: Салюк (61, грубая игра)

Украина U-23: Фесюн – Крупский, Салюк, Батагов, Мартынюк (Сыч, 75), Рубчинский, Брагару (Очеретько, 65), Крыськив (Таловеров, 65), Михайленко (Федор, 78), Хлань, Сикан (Краснопир, 65).

Марокко U-23: Мунир – Хакими, Букамир, Таргаллин, Эль-Уахди, Ричардсон, Эль-Аззузи (Накач, 87), Аззальзули, Эль-Ханнусс, Бен Сегир (Ахомаш, 87), Рахими (Мохуб, 87).

Арбитр: Эктор Сорто Мартинес (Гондурас)

Стадион: «Стад Жоффруа-Гишар» (Сент-Этьен)

УКРАИНА U-23 – МАРОККО U-23. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Олимпийские игры 2024 Украина - Марокко сборная Украины по футболу U-23 сборная Марокко по футболу U-23 футбол на Олимпиаде отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 54
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sahka1981
З перемогою!!! Просто красені, молодці хлопці!!!
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+13
Сергей Седьмой
Щось мені нагадує ЧЕ 2024....
Але тут піздюки хочаб грають у футбол,А не продають себе,як наша основна "збірна"....
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+12
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SeM077
‎Молодці. Показали характер, витерпіли. І поприв'язуйте захисникам руки, бо всюди їх пхають. 
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+11
Умник
Я орал думал жена прибьет
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+11
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axylinam
Чтобы выйти из группы, нужно побеждать Аргентину, другие варианты маловероятны
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+9
firstromario
А мені навіть дуже сподобалось!   Зважаючи хто в нас грає і як часто наші футболісти грають разом це просто КЛАСНА гра. Ви ж задумайтесь. Більшість з наших футболістів навіть таких трибун ніколи не бачили. Я вже нічого не говорю про те що всі трибуни проти нас і Мароканці симулянти. 
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+9
elPadrino
дожали таки
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+9
shakhtarforewer
Молодці пацани, круто зіграли! Чому так не можна було з Іраком?
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+8
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C.Пеклов
Ось за що ми любимо футбол-він непередбачуваний!Цей матч,що ми виграли, повинні були програти,а попередній виграти!Ну що ж тепер Аргентина,не так страшен чорт,як його малюють.Сікан не в формі,треба в основі випускати Краснопіра
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+5
Ковтун Виктор
Тот случай когда удаление помогло!!!! Прорвались, Слава Украине !!!!!  
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+4
Макс Максов
Вирвали молодці, шанси залишаються!
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+4
CAHbI4
Якесь дежа вю.... ЄВРО 2024 у дзеркалі....
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+4
TolsTIyELF
Молодцы. Честно говоря нашу сборную откровенно гнобят, что является системной политикой уефа. Тренерский штаб давно должен был донести до игроков что нужно быть в таких матчах сконцентрированными и не давать судье возможности выполнить уефашным гебистким судьям их установки. 
И укрепить команду нужно было Бондоренком, Судаковым, Бржком, Волошиным, Мудриком, Трубиным, Мудриком. 
А потому команду нужно не поливать говном а поддерживать. 
Слава Україні! 
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+3
Показать Скрыть 6 ответов
Alehandro
Молодці, продемонстрували характер. Але с захистом треба щось робити - занадто безвідповідально граємо.
Ну, і сподіваюсь Ротань взяв у четвертої арбітрині номерок - всю гру до неї підкатував))
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+3
Stanislav Matusevych
Ну хоч халява прийшла, і то добре. Без неї у наших збірних уже давно нічого не виходить. Тільки толку все одно мало, бо ситуація рівно така, як на ЧЄ. Аргентину потрібно обігрувати, інакше їдемо додому. Тобто, підсумок є трохи передбачуваним.
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+2
Лига
Сами создаём себе проблем с ноунеймами в первом матче как и на евро, сами их решаем во втором ну в третьем матчи не хватает, чего-то 
  ну что в третьем матчи на ОИ  делаем историю садим на бутылку аргов 
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+2
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Boodya
Сподіваюсь тут не буде, як на Євро, що там по шансам в наших?
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+2
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Андрій Шевченко
Замінили гнилого сцикана і гра пішла...в настуному матчі сцику навіть в запас не потрібно брати, тільки краснопір
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+2
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Jeka23
Ситуація тепер повністю аналогічна Евро перед заключним туром: у всіх по 3 очки і ми граємо з фаворитом групи в останньому турі. Єдина різниця, що в паралельному матчі не всіх влаштовуватиме нічия))
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+2
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Avaksi
Оце ПЕРЕМОГА!
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+2
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