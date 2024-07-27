27 июля сборная Украины U-23 сыграла второй матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Марокко U-23. Украинцы благодаря голу Игоря Краснопира на 90+8 минуте вырвали победу со счетом 2:1.

Главный тренер сборной Украины U-23 Руслан Ротань оценил эту победу, которая стала первой в истории украинской футбольной команды на Олимпийских играх.

О победе команды, несмотря на меньшинство на поле: Нужно отдать должное нашим ребятам, которые хорошо настроились. Даже когда остались в меньшинстве – мы стремились к результату, бились за него. Мы заслужили его, 100%. Это лишь уравняло шансы наши. У нас есть последний матч в группе, где мы не должны смотреть, против кого играем. Думаю, для ребят это был маленький урок, а у нас очень много новых футболистов, которые впервые играют на таких турнирах. Они увидели, что можно обыгрывать национальную сборную Марокко, там были игроки, которые доходили до полуфинала ЧМ. Надо отдать должное за это.

О подготовке к заключительному матчу группы против Аргентины: Дальше восстановление, играть через два [дня] на третий – очень тяжело. Мы должны ориентироваться на то, как лучше восстановиться. Для нас это очень важно. С нетерпением будем ждать матч. Аргентину мы уже знаем. Наш маленький финал против Аргентины будет в группе. А что касается игры – если будем показывать такую игру, как в первом тайме – неважно, кто против нас, будем играть с позиции силы. Во втором тайме игра изменилась немного, и очень много сил оставили, когда остались в меньшинстве. Но я снова хочу отдать должное ребятам. Они это заслужили, заслужили для наших воинов, Украины. Хочу поздравить всех с первой победой Украины на Олимпийских играх.

Об удалении Салюка и назначении пенальти: Это двойное наказание. Считаю, что арбитры должны ограничиваться этим [пенальти без красной карточки]. Вы же знаете, как судят на этих Олимпийских играх: если в первом матче ставят такой пенальти – то не надо вопросов задавать. Нужно не обращать внимание на все, что касается судейства – надо смотреть на себя и свою игру. Самое главное сейчас - восстановиться. Должны подойти в супернастроении, достать все эмоции, которые остались, на этот матч. Этот маленький финал будет решать судьбу прохода дальше.

О психологическом настрое команды: Это психология. Если бы наши игроки играли на том уровне, где футболисты сборной Марокко, то мы и второй тайм проводили бы на том же уровне. Это психология, она меняет очень многое. Для ребят это первый турнир, первые такие матчи с болельщиками. Сказал перед игрой, что для многих нас это непривычно, что мы привыкли ждать тревоги, играть при пустых трибунах. Такого давно не видели. Честь и хвала ребятам. Думаю, этот опыт пойдет им только в плюс. Ничего не нужно нам, никаких оваций. Мы делаем свое дело, неважно, против кого. У нас три очка, впереди тяжелый соперник, фаворит не только нашей группы, но и всего турнира. Хочу, чтобы ребята нас услышали: мы вышли на этот матч как на последний и отдали все силы для победы.