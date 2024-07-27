УКРАИНА U23

В субботу, 27 июля, состоится матч 2-го тура групповой стадии турнира Олимпийских игр 2024. Поединок пройдет в Сент-Этьенне на поле арены «Стад Жоффруа-Гишар». Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Украина U-23

Украинская сборная свой исторический путь на Олимпийских играх в Париже начала не так, как хотелось бы. И не только ее игрокам и тренерскому штабу, а и всем любителям футбола страны.

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Сборная Ирака U-23… Эта команда до старта Игр-2024 не вызывала никаких ассоциаций с грозной силой. Да, являясь финалистом олимпийского турнира, ее по умолчанию нельзя было считать дворовой, зато опасной и неизвестной. Реалии же превзошли все ожидания – украинцы не смогли взять желаемую победу, хотя и добились в матче успеха первыми, когда гол забил Рубчинский. Футболисты из Ирака ответили двумя голами и выиграли 2:1.

Шок? Наверное, он самый. Тем более, что по игровым показателям футболисты Украины U-23 провели победный матч: завершили его с показателем ожидания голов 3.02 против 1.05 у соперника, нанесли по воротам вдвое больше ударов (11 против 5), из которых и точных также оказалось больше (5 против 2). Однако два своих прицельных удара иракские игроки трансформировали в два гола, а украинцы свои пять только в один.

«Здесь мало что комментировать. Это полностью был наш матч, где мы должны были побеждать. Все было в наших руках. Мы забили первый, нужный нам мяч. Я считаю, что детские ошибки привели к такому результату. Меня больше смутило то, что мы после пропущенного гола стали другими. Это самое большое разочарование сегодня», – таков был вердикт Ротаня по поединку с Ираком U-23.

Поражение в стартовой встрече Игр-2024 сразу же отбросило украинскую команду на 4-е место в группе. Выше нее расположились Ирак и Марокко, имея по 3 очка, и сборная Аргентины, которая сенсационно стартовала с поражения 1:2 от марокканцев. Впрочем, расклад сил в группе стал простым и предельно ясным для всех сборных. Украине U-23, чтобы остаться в борьбе, надо команду Марокко обыгрывать. И неважно, что она в 1-м туре справилась с сильной аргентинской сборной.

«Мы понимаем силу этого соперника. Я ребятам сказал, что жалеть нас, жалеть их никто не будет. Мы сегодня были сильнее, но не всегда побеждает сильнейший. Дальше будет сложнее. Возможно, там, где сложнее, нам всегда улыбается удача. Потому мы будем работать. Главное, чтобы мы сделали правильные выводы», – заявил Ротань в преддверие встречи с марокканцами.

Марокко U-23

Олимпийская сборная Марокко во главе на поле со звездным защитником национальной команды и парижского «ПСЖ» Ашрафом Хакими на Олимпиаде-2024 сразу же шокировала. В матче 1-го тура против команды Аргентины ей отводилась роли андердога. Однако африканцы с нею не смирились и добились победы, как говорится, вопреки.

В компенсированное время первого тайма они удивили аргентинцев (гол забил Рахими), а на первых минутах второй половины поединка ввергли уже в шок (Рахими оформил дубль, сделав счет 2:0).

К чести наследников Лионеля Месси и Ко, которые, напомним, выиграли Олимпиаду в 2008 году, они вовремя собрались – на 68-й минуте Симеоне из мадридского «Атлетико» один гол отыграл. Далее за позитивный для себя результат аргентинцы бились, по сути, до последнего. Аж на 16-й (!!!) компенсированной минуте матчи они во второй раз пробили оборону соперников. Ничья? Ан нет. Гол после помощи со стороны ВАР засчитан не был. Сама же концовка поединка стала настоящим триллером.

Судите сами: сразу после второго гола Аргентины на стадионе возникли беспорядки в стане болельщиков и арбитр увел команды с поля; далее ВАР гол отменил, но служитель Фемиды смог довести игру до финального свистка только через 2 часа. К тому времени уже все думали, что ничья 2:2 – итоговый результат матча. Ошиблись. Команды доиграли 3 минуты при счете 2:1 в пользу марокканцев, который и стал финальным.

Думается, накал страстей последних минут игры с аргентинцами в совокупности с итоговой победой дали игрокам сборной Марокко U-23 запредельный заряд позитива и мотивации на дальнейшую борьбу в группе. От него, можно не сомневаться, будет зависеть многое в предстоящем матче африканцев с украинцами.

Статистика встреч

Олимпийские сборные Украины U-23 и Марокко U-23 ранее между собой еще не встречались.

Прогноз на противостояние

Нет сомнений, что футболисты украинской сборной U-23 прекрасно понимают важность итогового результата матча с марокканцами. От него зависит вся дальнейшая турнирная судьба команды. Еще одно поражение может ее досрочно отправить домой, а вот победа позволит вернуться в борьбу за одну из двух путевок в плей-офф.

Есть надежда, что подопечные Ротаня сделают правильные выводы из поражения от Ирака U-23 и повторно на грабли разочарования они не наступят. Будем ожидать от украинской сборной только победы.

Ориентировочные составы:

Украина U-23: Фесюн – Крупский, Таловеров, Батагов, Мартынюк, Рубчинский, Брагару, Очеретько, Михайленко, Хлань, Сикан.

Марокко U-23: Мунир – Хакими, Букамир, Таргаллин, Эль-Уахди, Ричардсон, Эль-Аззузи, Аззальзули, Эль-Ханнусс, Бен Сегир, Рахими.

27 июля, суббота