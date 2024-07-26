УКРАИНА U23

В субботу, 27 июля, состоится поединок футбольного турнира на Олимпийских играх, в котором сборная Украины U-23 встретится с Марокко. Матч пройдет в Сент-Этьенне (Франция) на стадионе «Стад Жоффруа-Гишар», игра начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Руслана Ротаня неудачно стартовала на Олимпиаде-2024, проиграв Ираку со счетом 1:2. Марокканцы в первом матче на турнире обыграли Аргентину – 2:1. На Олимпийские игры сборная Марокко отобралась по результатам Кубка африканских наций U-23. В марте этого года «львы» провели товарищескую встречу со сборной Украины U-21, в которой «сине-желтые» одержали минимальную победу. Единственный гол тогда забил Олег Очеретько.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-23 – Марокко U-23, за которой можно следить в украинской версии сайта.