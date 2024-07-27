Работа для галочки. Вероятная отставка Скрипника – удар по его репутации

У многих современных компьютерных игр (и ряда других продуктов) есть демоверсии – своего рода пробники, которыми потенциальный покупатель может попользоваться какое-то время, чтобы понять, стоит ли за это отдавать свои «кровные», либо же потратить их на что-то другое. Так вот, начало сезона-2024/25 в украинском клубном футболе, которое официально еще не состоялось, в какой-то степени навевает именно эту аналогию с демоверсией.

«Турнир четырех», который руководство Украинской ассоциации футбола решило организовать для определения участника украинской Премьер-лиги, который заменит снявшийся с турнира из-за тотальных проблем «Днепр-1», стал чем-то вроде этой самой демоверсии – только вот непонятно чего: то ли УПЛ, то ли Первой лиги, то ли всего того, что нам предстоит увидеть и прочувствовать в отечественном клубном турнире в сезоне-2024/25.

Еще перед официальным стартом Премьер-лиги и Первой лиги зрители получили возможность увидеть в деле четыре коллектива – «Минай», «Металлист 1925», «Левый берег» и «Эпицентр», – одному из которых посчастливиться в итоге оказаться в элитарном дивизионе, а вот трое других продолжат разборки в рамках лучшей лиги из нашей «трясины».

Перед началом «турнира четырех» многие болельщики открыто возмущались самим фактом его проведения – мол, таким образом УАФ придумала способ как «пропихнуть» в УПЛ «Металлист 1925», имеющий состоятельного владельца, являющегося, к тому же, спонсором национальной сборной Украины, а стало быть, в какой-то степени напрямую пересекающегося с высшим руководством нашего футбола. Впрочем, сам ход событий разочаровал этих «любителей конспирологических теорий» – «Металлист 1925» вылетел уже после первого поединка этого мини-турнира, проиграв в серии пенальти «Левому берегу» (1:1, 4:5).

Но вылет псевдофаворита (давайте не будем забывать, что на текущий момент сторонним наблюдателям, не знающим принципов подготовки команд, крайне сложно оценивать реальную силу того или иного коллектива, а потому для многих «Металлист 1925» считался фаворитом только из-за номинально лучшего состава и персоны главного тренера) в целом не стал чем-то реально сенсационным для тех, кто не поддерживал «теорию заговора против «Миная» и прочие подобные придумки, циркулировавшие в СМИ и охотно «разогревавшиеся» некоторыми заинтересованными в этом сторонами. В тексте, ссылка на который приведена чуть выше, мы уже рассуждали, что какое бы решение в конечном итоге не приняла УАФ, все равно нашлись бы те, кто обвинил ее в ангажированности, стремлении отстоять чьи-то интересы и т.п.

Куда интереснее, что вчера в прессе появилась информация о том, что в отставку с поста главного тренера «Металлиста 1925» подал Виктор Скрипник. Причем в этой ситуации мы, очевидно, имеем дело вовсе не со случайным слухом или «уткой», а с вполне реальным фактом, ведь очень скоро в СМИ начали появляться подробности вероятного ухода 54-летнего специалиста из харьковского клуба – в частности, написали, что сами футболисты «Металлиста 1925» намерены уговорить Скрипника остаться.

facebook.com/metalist1925kh

И здесь важно понимать, что потенциальная нынешняя отставка Скрипника, если она все-таки состоится и ее утвердит клубное руководство – это, прежде всего, серьезный удар по репутации самого тренера. Почему? Давайте анализировать…

Прежде всего, вспомним, что Скрипник откровенно «завалил» вторую часть минувшего сезона с «Металлистом 1925», куда приходил зимой с пристойной долей помпезности, делая, естественно, поправку на масштабы украинского клубного футбола. При тренере, который, как ожидалось, должен был поставить харьковчанам современный и красивый футбол, команда не только не добилась прогресса, а и абсолютно бесславно вылетела в Первую лигу с последнего места в УПЛ.

Именно в этот момент – после вылета из УПЛ – многие и ожидали, что Виктор Скрипник либо подаст в отставку, либо будет уволен. Однако ни того, ни иного не произошло. Наоборот, футбольной общественности было заявлено, что тренер продолжит работу с «Металлистом 1925» даже в Первой лиге, откуда попытается вернуть харьковчан в элиту в максимально короткие сроки.

А если так, то почему же сейчас Скрипник решил уходить? Что глобально изменилось для его «Металлиста 1925», куда он так старательно вместе со своими советниками и скаутами подбирал новичков? Неужели поражение от «Левого берега» изменило что-то в значительной степени, если говорить о планах клуба и самого специалиста на сезон? Ведь «Металлист 1925» не вылетел из Первой лиги во Вторую, он всего лишь уступил путевку в УПЛ, оставшись там же, где и должен был провести сезон-2024/25.

Но Скрипник почему-то решил уйти. И это его действие ставит под сомнение реальность и объективность всего, что звучало и происходило вокруг харьковского клуба ранее. Более того, это решение Виктора даже заставляет начинать верить в ту самую пресловутую конспирологию, от которой автор этих строк все еще настойчиво призывает максимально отстраниться и даже не думать об этом… Но просто вдумайтесь сами: зачем тренеру, который изначально готовился участвовать со своей командой в Первой лиге подавать в отставку в момент, когда его коллектив проиграл право оспорить путевку в УПЛ? В худшую же сторону для «Металлиста 1925» ничего не изменилось, он все равно остается участником Первой лиги, где Скрипник выражал готовность работать и далее. Или, выходит, коуч харьковчан изначально знал нечто большее, чем мы с вами, и оставаясь в «Металлисте 1925» после завершения сезона-2023/24, рассчитывал именно на то, что и произошло сейчас, то есть на проблемы «Днепра-1», которые приведут к снятию «спортклубовцев» с турнира и шансу для неудачников УПЛ и стыковых матчей? А когда этот шанс оказался неиспользованным, то Скрипник все-таки осознал масштаб неудачи и нацелился отбыть восвояси?

Вся эта версия (подчеркнем: лишь версия) выглядит очень некрасиво. Потому что она действительно предполагает, что какие-то кулуарные разговоры (все-таки продолжаем отбрасывать конспирологию и не говорим о договоренностях, ибо для этого нужны реальные доказательства) о возможности для «Металлиста 1925» вернуться в УПЛ, де-факто не вылетая из нее, все же присутствовали и что на них мог очень рассчитывать Скрипник, соглашаясь оставаться в стане харьковчан после провала в минувшем чемпионате. И именно поэтому потенциальная нынешняя отставка Виктора будет имиджевым ударом по нему самому.

Хочется надеяться, что вчерашние слова Скрипника об отставке оказались лишь эмоциями. Оно и понятно – максималист по натуре, коим является этот специалист, хотел воспользоваться шикарным шансом опять доказать всем критикам, что его зря списали в УПЛ, но тут этот неуступчивый «Левый берег», а еще крах в серии пенальти после того, как удалось отыграться уже в дополнительное время. Нервы могли и не выдержать…

facebook.com/metalist1925kh. Денис Гармаш – один из тех игроков, которые приходили под работу со Скрипником

Конечно, странно, что Виктор Скрипник соглашался оставаться работать в «Металлисте 1925» после провала минувшего сезона. За весь период карьеры этого специалиста со взрослыми командами, он никогда не оказывался на периферии. В Германии Виктор работал с «Вердером» в Бундеслиге, в Латвии – с «Ригой» в тамошней Высшей лиге, в Украине – с «Зарей», «Ворсклой» и «Металлистом 1925» в Премьер-лиге.

Поэтому работа в Первой лиге для Скрипника в какой-то степени – это удар по самолюбию и амбициям. Но с другой стороны – это и очень пристойный карьерный вызов, мотивация доказать всем, что этот специалист способен не только доводить команду до вылета, но и помогать ей вернуться, а затем все-таки продемонстрировать тот прогресс, который от нее ожидали изначально, как только Скрипник пришел в коллектив.

Отставка сейчас – это самое простое, что может сделать Виктор Скрипник. Это будет означать, что он все-таки сдался, оказался морально сломлен и не готов продолжать борьбу. Более того, это даст реальный повод любителям «заговоров» при любой удобной возможности напоминать Скрипнику, как он оставался в «Металлисте 1925» только до того момента, когда команда реально утратила все возможности зацепиться за сохранение прописки в УПЛ. А еще недоброжелатели обязательно припомнят Скрипнику, как он, по сути, под себя собрал обновленный коллектив под Первую лигу, и бросил его еще до старта сезона, тем самым в определенной степени подставив не только игроков, приходивших, в том числе, и под какие-то личные договоренности с главным тренером, но и руководство клуба, и своего потенциального преемника, которому придется отвечать за результат с командой, которую он не строил.

Оставаться после такого в надежде получить работу в Украине – пожалуй, нонсенс… Впрочем, если все-таки отставка Скрипника сейчас случится и тренер покинет страну, подавшись работать куда-то за границу, то наверняка многие вспомнят его слова, датированные началом декабря 2021-го, когда Виктор в интервью программе BurBuzz сказал буквально следующее: «У меня семья живет в Германии. Я приходил работать в Украину не на всю жизнь, а хотел в своей карьере поставить галочку. Хорошо я поработал или нет – оценят потом. В моей карьере тренерской был этот опыт. Может, моя тренерская карьера вообще зачахнет, и я останусь с достижениями, которые заслужил здесь».

Что ж, подождем развития событий, чтобы понять, о чем идет речь: о работе «для галочки», или все-таки о реальной готовности воплощать амбиции руководства «Металлиста 1925» и доказывать собственную состоятельность, несмотря на все проблемы на старте проекта…