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Украина. Первая лига
26 июля 2024, 17:53 | Обновлено 26 июля 2024, 18:01
1171
5

Скрипник подал в отставку с поста тренера Металлиста 1925

Команда не использовала шанс остаться в УПЛ

26 июля 2024, 17:53 | Обновлено 26 июля 2024, 18:01
1171
5
Скрипник подал в отставку с поста тренера Металлиста 1925
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

По информации журналиста УПЛ ТВ, наставник «Металлиста 1925» Виктор Скрипник подал в отставку после того, как харьковчане проиграли матч полуфинала турнира Четырех за право заменить в УПЛ «Днепр-1».

«Металлист 1925» в серии пенальти проиграл «Левому берегу» и упустил шанс вернуться в элиту.

Команда Скрипника по итогам минувшего сезона вылетела в Первую лигу, однако тренер решил остаться в команде, а клуб продолжил сотрудничество с опытным специалистом.

Минувшей зимой клуб пригласил статусного для украинского футбола тренера Скрипника, а также подписал ряд известных игроков, включая Владлена Юрченко и Дениса Гармаша.

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Металлист 1925 Виктор Скрипник отставка Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 5
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etorfine
Який клуб наступний за ним в черзі?
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+4
adidas777
Нарешті!  Але для цього потрібно було вбити ще один сезон для команди!
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0
Sergey Romanchik
Не получилось у Скрипника...Да и это сильно эмоционально ударило...В мае провал..И здесь.. Всё по делу 
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0
alex belogubko
не отпустят столько вложили бабок--только убежать на фронт
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-3
alex35536376446
Очень жаль.  А то вдруг еще возьмут кого то нормального
Ответить
-3
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