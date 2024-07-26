Скрипник подал в отставку с поста тренера Металлиста 1925

По информации журналиста УПЛ ТВ, наставник «Металлиста 1925» Виктор Скрипник подал в отставку после того, как харьковчане проиграли матч полуфинала турнира Четырех за право заменить в УПЛ «Днепр-1».

«Металлист 1925» в серии пенальти проиграл «Левому берегу» и упустил шанс вернуться в элиту.

Команда Скрипника по итогам минувшего сезона вылетела в Первую лигу, однако тренер решил остаться в команде, а клуб продолжил сотрудничество с опытным специалистом.

Минувшей зимой клуб пригласил статусного для украинского футбола тренера Скрипника, а также подписал ряд известных игроков, включая Владлена Юрченко и Дениса Гармаша.